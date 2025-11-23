Margarita Guerra es elegida como nueva gobernadora del Magdalena en elecciones atípicas

Tras una jornada marcada por la baja participación en las urnas, la Registraduría Nacional anunció los resultados de las votaciones para la Gobernación del Magdalena: María Margarita Guerra, de la Coalición Fuerza Ciudadana, ganó los comicios con más del 50% de los votos.
Guerra será la líder del departamento hasta 2027, puesto que llega en reemplazo de Rafael Martínez, cuyo nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado luego de que determinaran que el político incurrió en doble militancia.
En contexto: Elecciones atípicas en Magdalena contarán con presencia de 1.650 soldados; ¿por qué?
A pesar de que no hubo reportes de incidentes relacionados con la seguridad, el Magdalena vive actualmente una crisis en el tema. De hecho, la baja participación se le atribuye a amenazas que grupos armados ilegales habrían hecho circular en los últimos días.