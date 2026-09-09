Qué incluyen “los acuerdos de Barranquilla”: la hoja de ruta entre Abelardo y Marco Rubio

Es la primera vez en la historia que un secretario de Estado de EE. UU. visita Barranquilla. Pero ese es apenas un dato anecdótico si se tiene en cuenta la eventual trascendencia de los acuerdos anunciados tras el encuentro entre Marco Rubio —el funcionario gringo de más alto nivel después del presidente Donald Trump— y el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. Rubio, quien pasó la noche en la capital de Atlántico, no se ahorró elogios con De la Espriella y contó que lo conoce hace algunos años. “Lo conozco antes de ser político a nivel personal (...) se volvió loco y se metió a presidente”, dijo entre risas el secretario de Estado en una rueda de prensa conjunta. El presidente Abelardo le respondió con agilidad: “viene él”, en referencia a una posible candidatura de Rubio para reemplazar a Trump en 2028. Ambos, tras el encuentro, cenaron juntos anoche con sus familias. Le puede interesar: ¿Qué es un memorando de entendimiento? Esto incluiría el documento firmado entre Rubio y De la Espriella De la Espriella calificó la reunión como una “conversación estratégica para el presente y el futuro de Colombia” y anunció que de ella surgió una hoja de ruta denominada los “Acuerdos de Barranquilla”, estructurada alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”. En ese sentido, destacó de entrada la asistencia recibida de EE. UU. tras el terremoto. Según dijo, ese país ha entregado 26,5 millones de dólares de ayuda tras el sismo. En materia económica, el mandatario propuso mecanismos de cooperación, inversión y financiación para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas en sectores como vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva.

Otro de los asuntos abordados fue la relación con Venezuela. De la Espriella sostuvo que la situación del vecino país tiene consecuencias directas para Colombia por los más de 2.000 kilómetros de frontera compartida. En su intervención, incluso, el Presidente también planteó a Rubio la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a abrir un consulado en Barranquilla. Y aseguró que su Gobierno está dispuesto a disponer una sede para facilitar su materialización. “Esperamos tener en Curramba la bella el consulado americano”, dijo. De la Espriella insistió en que la reunión no se habló solo de lo que EE. UU. puede hacer por Colombia, sino en lo que ambos países pueden construir conjuntamente para el hemisferio. “Los Acuerdos de Barranquilla deben convertirse en proyectos, inversión, empleos, cooperación, seguridad y resultados concretos”, recalcó. “Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los EE. UU. está más firme que nunca”, dijo el mandatario como balance en redes. Le puede interesar: Visita de Marco Rubio marca nueva era en la relación Colombia-EE.UU.

La importancia de la visita

Justo antes de despegar para la capital del Atlántico, Rubio, de origen cubano, dijo que en Colombia “eligieron a alguien que conozco muy bien y que está alineado con los intereses de EE. UU.”. Cabe recordar que la administración Trump apoyó decididamente a De la Espriella en segunda vuelta. Rubio llegó en la tarde de ayer a Barranquilla junto a su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, quien tiene ascendencia colombiana. En la capital del Atlántico fue recibido por el canciller Omar Bula, el alcalde, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Antes de las declaraciones que entregaron tanto De la Espriella como Rubio, se suscribió un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en el aseguramiento de las cadenas de suministro relacionadas con la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. El documento fue firmado por Bula y por Rubio.

Al finalizar ese punto, el republicano destacó la importancia de recuperar los vínculos entre ambas naciones y aseguró que existe una oportunidad para entrar en una etapa de cooperación “que no tiene precedente”.

También hizo referencia a que, durante la administración Petro, se había generado una distancia entre los gobiernos de ambos países. “Tienen que arreglar los errores de los últimos cuatro años”, aseguró. Para Rubio, los vínculos entre Colombia y EE. UU. trascienden la cooperación en materia de seguridad y tienen componentes personales, culturales, económicos y sociales que hacen que la relación entre ambos países sea difícil de replicar en la región.

“No solamente tenemos la oportunidad de restaurar esas relaciones naturales que existen entre nuestros países, sino entrar en una nueva etapa de cooperación que no tiene precedente, aún más fuerte todavía”, señaló. En sus declaraciones conjuntas, Rubio habló en español e inglés y dio declaraciones a la prensa para referirse a otros temas de política exterior.

Acuerdo en seguridad: ¿Cuáles son las medidas para el combate al narcotráfico?

El secretario de Estado señaló que la seguridad constituye la base para alcanzar mayores niveles de prosperidad y advirtió que las amenazas que enfrenta Colombia tienen impacto directo en EE. UU., en referencia a la presencia de redes criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan de manera transnacional. “Sin seguridad no puede haber prosperidad”, dijo y agregó que para profundizar la cooperación van a fortalecer áreas como la energía y el comercio. Según explicó, EE. UU. ve posibilidades para que una relación económica más estrecha genere beneficios tanto para los estadounidenses como para los colombianos. Sin embargo, no mencionó el tema de reducción de aranceles. Por su parte, De la Espriella aseguró que Colombia quiere volver a consolidarse como “el principal socio de seguridad hemisférica” de EE. UU. y planteó el denominado Plan Patriota Siglo XXI, con el que busca modernizar las capacidades de la Fuerza Pública en diferentes áreas. También anunció un endurecimiento de la ofensiva contra el narcotráfico. “Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas”, anunció. En ese mismo frente, aseguró que su Gobierno buscará perseguir a los lavadores de activos y los patrimonios de las organizaciones criminales, así como fortalecer la cooperación judicial y financiera con EE. UU. para identificar recursos provenientes del narcotráfico y la corrupción.

La gira de Rubio y la posible visita de Trump

Colombia no es el único país de Latinoamérica que visitará Marco Rubio durante esta semana. El secretario de Estado estadounidense se encuentra en medio de una gira de alto nivel de tres días que también lo llevará a Ecuador y Perú, en un recorrido con el que Washington busca estrechar sus alianzas con tres países estratégicos del noroeste de Sudamérica y cuyos gobiernos mantienen posiciones cercanas a las del presidente Donald Trump. Como De la Espriella hizo una promesa de no salir del país en cuatro años, Rubio dijo que podría evaluarse una visita de Trump a Colombia.

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