Capturaron en Bogotá a otro sospechoso implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Según la Fiscalía, esta persona participó en la planeación y el reclutamiento del sicario adolescente.

    Este fue el momento de la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle. FOTO: CORTESÍA DE LA FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

30 de agosto de 2025
Otro eslabón de la cadena criminal detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue capturado, llegando así a siete personas detenidas por participar en el ataque ejecutado en Bogotá.

Según la Fiscalía, se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, arrestado este sábado en la capital, por agentes del CTI y la Policía.

“Esta persona habría participado en la planeación de la acción sicarial y escogido al adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad”, acotó el ente acusador en un comunicado.

Agregó que Barragán “será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos que permitieron su detención y la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y tráfico de armas de fuego agravado”.

El director de la Policía, general Carlos Triana, declaró que el capturado, apodado “Harold”, tiene un historial de más de una década en la ilegalidad y que se dedicaba al expendio de drogas en la localidad bogotana de Engativá.

“Habría tenido conocimiento desde la planeación hasta la ejecución del atentado criminal; así como del desplazamiento de alias ‘Gabriela’ (capturada) cuando huía al Caquetá; también coordinó el lugar donde se ocultaba y fue capturado alias ‘El Costeño’”, afirmó el oficial.

La lista de capturados hasta el momento incluye a Elder Arteaga (“el Costeño”) y William González (“el Hermano”), señalados de reclutar y coordinar el equipo criminal; Carlos Mora, encargado del transporte de los miembros del grupo; Katherine Martínez (“Gabriela”), la joven que transportó el arma de fuego; Cristian González, el motociclista que iba a sacar de la zona al asesino; y el adolescente de 15 años que finalmente le disparó al político, el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá.

Hay otro adolescente de 17 años involucrado, pero este se fugó de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar luego de rendir testimonio. Fue testigo de las reuniones y al parecer estuvo en la escena del crimen con el sicario.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue.

