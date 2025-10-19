¡Alerta! Asesino de patrullera se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá

En la madrugada de este domingo se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, Nelson Ocampo Morales, el hombre condenado a 33 de cárcel por el asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la ciudad de Neiva (Huila).

Las primeras versiones sobre lo ocurrido indican que Ocampo Morales, de 31 años y oriundo del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), habría salido por la ventanilla de su celda ubicada en el tercer piso del patio 1 de alta seguridad, para posteriormente saltar una maya de seguridad en el sector oriental del establecimiento y así salir del centro penitenciario.

“En horas de la madrugada nos informan funcionarios del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Barne sobre la fuga del privado de la libertad, Nelson Ocampo Morales, de 31 años, quien se encontraba recluido en el patio 1. Una vez nos informan de la fuga de este sujeto se dispone de un dispositivo de búsqueda y se asigna un grupo especializado de investigadores para dar con la recaptura de este delincuente”, dijo Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.