Denuncian a Armando Benedetti en la Fiscalía por insultos que hizo en contra de la magistrada Lombana

Una denuncia por violencia moral contra la servidora pública Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue interpuesta contra el ministro del Interior Armando Benedetti después de declaraciones en las que la llamó “loca y demente”.
La acción judicial busca que se investiguen estos los hechos que podrían constituir una afectación a la integridad moral de la magistrada. Fue presentada por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, y la interpuso ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de “violencia moral agravada contra servidor público”, en perjuicio de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, Bustos solicita que la Fiscalía adelante una investigación “por hechos que atentan contra la independencia de las ramas del poder público”, luego de que Benedetti publicara mensajes en la red social X en los que calificó a la magistrada de “demente y delincuente”.