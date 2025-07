Caso Lucho Herrera: compulsaron copias a la JEP para que investigue posible participación de dos militares en desaparición forzada

La vinculación de Herrera con el caso ocurrió durante el juicio al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez por desaparición forzada agravada. El hombre fue condenado a 22 años en prisión y durante el proceso entregó declaraciones que salpicaron al exciclista.

Amplíe la noticia: “Les di el dinero en Fusa”: ‘Lucho’ Herrera admitió que entregó dinero a paramilitares para que no lo relacionaran con desapariciones

“Yo subo a la finca de Silvania para arriba, llego a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venía las fotos de 4 personas, que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar y en el otro sobre había $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”, narró uno de los exparamilitares en su testimonio, el cual fue recogido en la sentencia.