DIM venció a La Equidad y ajustó su quinta victoria en línea en la Liga Betplay-2

En su buena racha de resultados, el DIM venció 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot por la octava fecha de la Liga Betplay-2. Con este resultado, el equipo ajustó cinco triunfos consecutivos y ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones.

Con la presencia de Jarlan Barrera en el once titular, el cuadro “Poderoso” fue amo y señor del juego, controlando el balón y generando pases precisos que dejaron a sus compañeros con claras opciones de gol. De esta manera, los dirigidos por Alejandro Restrepo fueron creando oportunidades, hasta que, en el minuto 9, tras un tiro de esquina, Francisco Fydriszewski abrió el marcador con un cabezazo. El delantero argentino llegó a 9 tantos con el DIM y es, junto a Luciano Pons del Bucaramanga, líderes de la tabla de goladores del Torneo Finalización con 5 anotaciones.

Con la ventaja en el resultado, el Medellín empezó a hacer pases, aprovechando la presencia de Jarlan, y buscando más goles. En una acción colectiva con varios toques, Baldomero Perlaza amplió la ventaja desde media distancia en el minuto 39.

En la segunda parte, el equipo visitante hizo cambios, pero no encontró la forma de hacerle daño al DIM. Por el contrario, los más de 13.000 hinchas que llegaron al Atanasio celebraron el tercer gol, obra de Brayan León, quien volvía después de tres fechas de suspensión. Con un cabezazo, puso el 3-0 en el minuto 85.

Ya en el tiempo de reposición, el arquero Éder Chaux protagonizó una jugada bastante cuestionada: en lugar de dejar que la pelota saliera, la tomó y un delantero de La Equidad lo sorprendió. En su reacción, el arquero tocó al jugador, y el árbitro central decretó penal. Mateo Rodas cobró con fuerza para el descuento, y así el partido finalizó 3-1.

El Medellín ahora tiene 16 puntos y es segundo en la tabla de posiciones. Además, es líder en la reclasificación del año con 63 unidades. Su rendimiento en el actual torneo es del 66,6 % fruto de 5 triunfos, un empate, 2 derrotas, 13 goles a favor y 9 en contra. Completó 7 fechas de invicto, contando los dos partidos de la Copa Betplay ante Jaguares de Córdoba.

Al final del compromiso, Jarlán Barrera compartió unos minutos con el técnico Luis Fernando Montoya, quien fue invitado especial de los rojos en el Atanasio. El volante envió un mensaje a los hinchas para agradecerles su presencia, a pesar del horario (2:00 de la tarde), y los invitó a seguir asistiendo para llenar el estadio.

“Hinchada Poderosa, bendiciones para todos. Este triunfo es para ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Esperamos que vuelvan y que cada día seamos muchos más”, dijo el “10” de los escarlatas que el miércoles 27 de agosto visitará a Fortaleza por los octavos de final de la Copa Betplay.