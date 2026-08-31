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Corte ratificó la condena contra exalcalde de Envigado Jose Ignacio Mesa por alianzas con ‘Don Berna’ y ‘La Oficina’

La Corte Suprema determinó que el exalcalde de Envigado recibió apoyo de ‘La Oficina’ para sus campañas políticas y, a cambio, permitió que la organización criminal tuviera influencia burocrática en la administración municipal.

  • Jose Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado condenado por nexos con la estructura criminal “La Oficina”. Foto: cortesía.
    Jose Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado condenado por nexos con la estructura criminal “La Oficina”. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 76 meses de prisión —6,3 años— contra José Ignacio Mesa Betancur, exalcalde de Envigado y exsenador, por el delito de concierto para delinquir agravado y sus nexos con la organización criminal conocida como “La Oficina de Envigado”.

La decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal al resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia, que había impuesto la pena al dirigente político.

Según la sentencia, Mesa Betancur recibió apoyo de “La Oficina de Envigado”, organización criminal que controla casi todas las actividades criminales en Medellín, para llegar a la Alcaldía de Envigado en 1995 y posteriormente para sus aspiraciones al Senado, durante dos periodos consecutivos. A cambio, los jefes del grupo criminal habrían obtenido influencia burocrática dentro de la administración municipal.

Entérese: Cuatro empresarios de Medellín a prisión por lavado de activos para la mafia

La Corte dio credibilidad a los testimonios de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quienes declararon sobre la relación entre ‘La Oficina’ y el exmandatario.

Según dichas declaraciones, el condenado habría buscado a Daniel Mejía Ángel, alias Danielito, y a Gustavo Upegui, entonces líderes de La Oficina, para obtener su apoyo y posicionarse en dichos cargos públicos. Estos apoyos habrían comenzado desde 1994 hasta inicios de los 2000.

De acuerdo con el fallo, la organización criminal aportó recursos económicos a las campañas de Mesa Betancur y, gracias a su dominio territorial, también le habría garantizado apoyo electoral. La Corte señaló que este respaldo se dio para su candidatura a la Alcaldía de Envigado para el periodo 1995-1997 y para sus aspiraciones al Senado.

¿Qué encontró la Corte?

La sentencia reconstruye parte de la historia de “La Oficina de Envigado”, desde sus vínculos con los Pepes y posteriormente con las Autodefensas Unidas de Colombia, así como su expansión y control sobre estructuras criminales de Antioquia.

En ese contexto, la Corte señala que Mesa Betancur mantuvo una “amistad prolongada” con “Danielito”, quien habría sido jefe de ‘La Oficina’, relación que favoreció sus aspiraciones políticas y el compromiso del dirigente con los intereses de la organización.

La sentencia también menciona que Mesa Betancur incluso habría participado, como supuesta víctima, en un plan de secuestro simulado de congresistas realizado por las autodefensas con el propósito de presionar al Gobierno y abrir un espacio de negociación de paz.

En últimas, la Sala de Casación Penal concluyó que “La Oficina de Envigado aportó recursos económicos a las campañas políticas de Jose Ignacio Mesa Betancur”. La Corte agregó que la organización criminal también le aseguró caudal electoral mediante su dominio territorial.

Con la decisión de la Sala de Casación Penal, queda confirmada la condena de 76 meses de prisión impuesta al exalcalde y exsenador por sus vínculos con la organización criminal impuesta en 2025.

Su historia política

Mesa Betancur perdió su curul como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia en 2019 en su quinto periodo como congresista por un error en el recuento de votos.

La investigación en su contra tendría inicios en 2011, con declaraciones de alias El Tuso, quien empezó a dar pistas sobre la relación entre Mesa y alias Danielito. Pero fue hasta 2021 que la Corte Suprema de Justicia inició la investigación formal en su contra.

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José Ignacio es hijo de Jorge Mesa, un hombre que fue seis veces alcalde de Envigado. El condenado también fue cuestionado por la relación que sostuvo con Pablo Escobar, a quien declaró amigo cercano e incluso le ayudó a adecuar la cárcel La Catedral, en donde el capo estuvo poco más de un año recluido para evitar ser extraditado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quiénes buscó José Ignacio Mesa para llegar a la Alcaldía de Envigado y al Senado?
Según la sentencia, entre 1994 y principios de los años 2000, Mesa Betancur buscó directamente a Daniel Mejía Ángel (alias ‘Danielito’) y a Gustavo Upegui, entonces máximos cabecillas de ‘La Oficina de Envigado’, para solicitar financiación económica y apoyo con control territorial para sus campañas políticas.
¿Cuál es el origen de la investigación contra el exalcalde?
Las primeras pistas surgieron en 2011 con las declaraciones de alias ‘El Tuso Sierra’ ante la justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia abrió la investigación formal en su contra en 2021, emitiendo la primera condena en 2025 y ratificándola definitivamente en la Sala de Casación Penal.
¿Qué nexo histórico existe entre la familia Mesa y el narcotráfico en Envigado?
José Ignacio Mesa es hijo de Jorge Mesa, quien fue seis veces alcalde de Envigado. Jorge Mesa fue una figura cuestionada públicamente por su abierta amistad con Pablo Escobar, a quien ayudó durante la adecuación y logística de la cárcel La Catedral a inicios de los noventa.

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