De la Espriella promete “cazar uno a uno” a responsables del asesinato de Miguel Uribe y dice que “los que lo mataron son amigos de Petro”

Durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, realizado este miércoles 7 de octubre en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al avance de las investigaciones por el asesinato del dirigente político y aseguró que su gobierno seguirá buscando a los responsables: “El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi gobierno”, afirmó. Como homenaje a la memoria de Miguel Uribe, De la Espriella anunció que una plaza pública llevará su nombre y fijó la postura del gobierno respecto al alcance de las investigaciones: “la verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo, ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen”. Entérese: Padre y viuda de Miguel Uribe Turbay reaccionan a muerte de alias Robinson: “queda pendiente saber quién dio la orden” Si bien las autoridades han logrado reconstruir una parte significativa de la red criminal que intervino en el atentado, el mandatario señaló que el expediente sigue incompleto mientras no se responda a la interrogante central del caso: “¿Quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay?”, cuestionó De la Espriella, al señalar que esa respuesta debe establecerse “con nombres propios, con pruebas y ante los jueces de la República”.

Ante los familiares, amigos y copartidarios de la víctima, el jefe de Estado aseguró que las acciones del Ejecutivo se mantendrán estrictamente dentro del marco constitucional para esclarecer los hechos. Asimismo, reveló que las operaciones de la fuerza pública ya han impactado a varios involucrados en la logística y el financiamiento del ataque, indicando que algunos de los participantes materiales y financistas han caído en enfrentamientos con el Estado. En un mensaje directo dirigido a la memoria del dirigente, el mandatario recordó la comunicación mantenida con su entorno cercano: “Te lo dije querido Miguel y te lo voy a cumplir”. Añadió que confía en volver a contactar a sus allegados para informarles sobre nuevos avances contra la estructura intelectual del crimen: “Confío en poder llamarte como te llamé hace una semana a decirte quien entregó el dinero ha sido dado de baja”. En el cierre de su declaración, De la Espriella reafirmó la ofensiva estatal contra todos los determinadores con una contundente advertencia: “Los voy a cazar uno a uno”. Le puede interesar: ¿Cuál es el problema entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona por la “marca Miguel Uribe”? Ambos la quieren registrar

Miguel Uribe Londoño señala a Petro y habla de una orden desde Bogotá

Las declaraciones de De la Espriella se conocieron el mismo día en que Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, volvió a señalar al expresidente Gustavo Petro por el asesinato de su hijo. En entrevista con Recap BLU, Uribe Londoño sostuvo que Petro debería ser investigado por sus declaraciones y publicaciones anteriores al atentado y afirmó que el entonces presidente habría tenido un papel en el crimen: “Lo asocio porque lo instigó. Él fue el instigador del crimen (...) Yo le puse una denuncia, una denuncia por hostigamiento en la Comisión de Acusaciones, pero eso no llega a ninguna parte porque aquí no hay justicia. El presidente de Colombia está por encima de la ley”, sostuvo. Luego agregó: “Los que mataron a Miguel son amigos de Gustavo Petro”. Sobre la investigación del asesinato, el padre de Miguel Uribe Turbay cuestionó que la orden del crimen hubiera salido directamente de la Segunda Marquetalia. Según su versión, la instrucción habría salido de Bogotá y después habría sido transmitida a esa organización. Uribe Londoño sostuvo además que la Fiscalía tendría información sobre otras personas: “La Fiscalía sabe que tiene más nombres de personas que participaron que están más arriba de la Segunda Marquetalia”, afirmó. Sobre Abelardo de La Espriella, destacó el compromiso expresado por su Gobierno para esclarecer completamente el magnicidio de su hijo y encontrar a todos los responsables.

¿Que es el Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay?

El Summit para el Liderazgo Valiente es el primer gran encuentro del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, una iniciativa creada por su familia para convertir su legado en un proyecto de formación de nuevos líderes. El Centro fue anunciado por Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, en junio de 2026. El primer Summit se realizó este 7 de octubre en el Hotel Cosmos 100, en Bogotá, desde las 3:30 de la tarde. Entre los participantes estuvieron Miguel Uribe Londoño, Paola Turbay, Ramiro Avendaño, María Carolina Hoyos, Mauricio Gómez y Gilda Pabón, además de David King, profesor de Miguel Uribe Turbay en Harvard. No se vaya sin leer: Exclusivo | Fiscalía supo que grupo de escoltas de Miguel Uribe podían ser cómplices 46 días después del atentado Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay? De la Espriella aseguró que el crimen no quedará impune y que su Gobierno continuará buscando a los responsables. “Los voy a cazar uno a uno”, afirmó durante el Summit para el Liderazgo Valiente. ¿Qué es el Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay? Es una iniciativa impulsada por la familia de Miguel Uribe Turbay para preservar su legado y desarrollar espacios de formación y reflexión sobre liderazgo. El Summit fue uno de los encuentros organizados en ese marco.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay? De la Espriella aseguró que el crimen no quedará impune y que su Gobierno continuará buscando a los responsables. “Los voy a cazar uno a uno”, afirmó durante el Summit para el Liderazgo Valiente. ¿Qué es el Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay? Es una iniciativa impulsada por la familia de Miguel Uribe Turbay para preservar su legado y desarrollar espacios de formación y reflexión sobre liderazgo. El Summit fue uno de los encuentros organizados en ese marco.