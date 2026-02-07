Elecciones sin “caciques”: la batalla por el poder se libra con herederos

La batalla por el poder en estas elecciones legislativas no la están librando los “caciques” tradicionales de Antioquia. En varias colectividades, el fenómeno del “heredero” o del “cuidador del puesto” se está imponiendo como la estrategia más empleada para mantener el poder.

Los dos casos más notorios ocurren en los partidos Liberal y Conservador, aunque, guardadas las proporciones y con otros matices, también en otras colectividades.

El retrato más llamativo lo dio la candidata al Senado, María Eugenia Lopera, quien viene recorriendo el departamento de la mano de su jefe político, el exsenador Julián Bedoya.

También está pasando en el Partido Conservador, en el que el senador Carlos Andrés Trujillo renunció a buscar la reelección y ahora se reserva para la contienda por la Alcaldía de Itagüí, municipio núcleo de su grupo político.

Como el trujillismo no quiere perder sus asientos en el Senado y la Cámara, delegó sus banderas en el representante Daniel Restrepo Carmona, quien a su vez busca que su silla la ocupe en el próximo periodo el exdiputado Jaime Cano.

Las razones para no participar directamente en la contienda varían tanto para Bedoya como para Trujillo.

Mientras el primero aún no logra zafarse del escándalo en el que está envuelto desde 2019, por las presuntas irregularidades en su grado de abogado, para Trujillo se trataría más de un repliegue para fortalecerse en su municipio base.

Al igual que Bedoya, la imagen pública del senador conservador llega golpeada a estos comicios, luego de que su nombre fuera mencionado en varias denuncias periodísticas e investigaciones asociadas al entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y en general por su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su repliegue no solo le da más fuerza para mantener el poder en Itagüí, sino que lo oxigenaría en el nivel nacional.

A quien en contraste parece no afectarle esa misma cercanía con el Gobierno Petro es a la dupla Lopera-Bedoya, quienes, tal como lo publicó este diario esta semana, el año pasado le madrugaron a las correrías de la mano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, prometiendo en múltiples municipios millonarias inversiones en salud.

No obstante, la imagen pública de Bedoya llega afectada por otras controversias. Cabe recordar que el exsenador estuvo también en la palestra pública luego de ser señalado de presuntamente estar en un plan para frenar Puerto Antioquia.

Entre tanto, la representante Lopera tampoco ha estado exenta de polémica. La política, quien hasta antes de las elecciones de 2019 era una exfuncionaria de entidades como Metroparques y el Isvimed, se montó en el proyecto político de Bedoya y se convirtió en su mano derecha, llegando de entrada a la Asamblea de Antioquia con la segunda votación más grande de su partido, 45.000 votos.