x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Videos | Fuertes lluvias en Melgar provocaron inundaciones, deslizamientos y daños en centro vacacional de Cafam

Alrededor de 100 familias resultaron afectadas y la vía Bogotá-Girardot quedó bloqueada debido a un deslizamiento que provocó el derrumbe de una montaña. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

  • Una emergencia invernal se registró en la madrugada de este lunes en el municipio de Melgar, Tolima. FOTOS: Capturas de video
    Una emergencia invernal se registró en la madrugada de este lunes en el municipio de Melgar, Tolima. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

Una emergencia invernal ha generado gran preocupación entre las familias y habitantes de Melgar, Tolima, luego de que en plena Semana Santa se presentara el desbordamiento de las quebradas La Melgara y La Longaniza.

La situación se originó en la madrugada de este lunes, cuando alrededor de 100 familias se vieron afectadas por el aumento del nivel del agua tras una serie de intensas lluvias que se han venido registrando en este municipio.

Entérese: Lluvias de este sábado en Medellín afectan viviendas y vías en San Antonio de Prado

Algunos videos publicados en redes sociales evidencian la magnitud de esta emergencia, que también afectó a carros, motos y un centro vacacional de Cafam. Las imágenes muestran a una montaña que se vino abajo y afectó la vía Girardot - Bogotá en inmediaciones a la base militar de Tolemaida.

Precisamente, uno de los afectados relató los momentos en que la inundación alcanzó un nivel peligroso hacia la 1:30 de la madrugada, llegando incluso al centro turístico de la caja de compensación.

“Afectó toda la zona F, las casas, donde básicamente viven entre 4 y 6 personas” del complejo turístico, explicó el damnificado a La FM. Además, dijo que los huéspedes tuvieron que evacuar de inmediato por sus propios medios ante la ausencia de un plan de emergencia.

“No tenían ningún plan de contingencia abierto para esta situación. Sabían que se estaba rebosando la quebrada y a todas las personas nos tocó manejar la misma situación”, expresó al medio citado y denunció que en ese instante no hubo ningún miembro de la seguridad que los apoyara, puesto que “nos tocó a nosotros lograr salir como fuera”.

El agua alcanzó la mitad del cuerpo de los presentes y la corriente habría arrastrado camas, neveras y otros objetos al interior de las cabañas del centro vacacional. “Actualmente nos tienen en una iglesia donde no nos dicen nada. Enviaron a un recepcionista, pero ninguna de las directivas de Cafam da algún tipo de explicación”, concluyó.

La temporada de lluvias se presenta en casi todo el país, pues la Ungrd y el Ideam presentaron un balance de las afectaciones de la temporada invernal e informaron que podrían extenderse hasta junio en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía.

Y es que la temporada inició a mediados de marzo, lo que podría intensificar las lluvias en el centro y norte del país, aumentando riesgos como inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.

Siga leyendo: No guarde el paraguas: la temporada de lluvias en Colombia se extendería hasta junio; hay 24 departamentos en alerta

Temas recomendados

Clima
Inundaciones
Semana santa
Vías
Emergencias
Ideam
Lluvias
Derrumbe
carros
Damnificados
ungrd
Tolima
Melgar
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida