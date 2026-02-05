x

Brandon Rivera venció a su amigo Egan Bernal y es nuevo rey nacional de contrarreloj; así fue la carrera

En Zipaquirá, municipio donde nació hace 29 años, Brandon Rivera se impuso en el Campeonato Nacional. Relevó en el trono a su amigo y compañero en Ineos Egan Bernal, ganador en Bucaramanga-2025.

  Brandon Rivera voló en Zipaquirá y es el nuevo campeón nacional de CRI. Foto Cortesía Ánderson Bonilla - @ciclismoenlinea
    Brandon Rivera voló en Zipaquirá y es el nuevo campeón nacional de CRI. Foto Cortesía Ánderson Bonilla - @ciclismoenlinea
  Diana Peñuela logró su tercer título nacional de contrarreloj consecutivo. FOTO CORTESÍA
    Diana Peñuela logró su tercer título nacional de contrarreloj consecutivo. FOTO CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 34 minutos
Brandon Rivera se impuso este jueves ante los favoritos al triunfo y es el nuevo campeón nacional de contrarreloj.

En 2019, en Pachuca de Soto, México, cuando regresó a Colombia después de su discreto paso por el equipo UC Mónaco, Brandon, el gran amigo de Egan Bernal y con quien se inició en el mundo del deporte en el ciclomontañismo, había dado muestras de su calidad para el esfuerzo individual al consagrarse campeón panamericano. Esa victoria fue su impulso para llenarse otra vez de confianza y para regresar a Europa en 2020 en representación del Ineos tras las puertas que le abrió el GW Shimano en el país.

Si bien en el Ineos ha tenido un rol de gregario, sus condiciones le han permitido sostenerse en esta prestigiosa escuadra del pedalismo mundial.

Ahora, en dicho elenco portará por todo el año el maillot de campeón nacional, el mismo que utilizó Bernal en 2025 tras vencer tanto en la crono como en la ruta en el Nacional con sede en Bucaramanga. Allí, Brandon fue tercero.

Esta vez, en la cita que tuvo como epicentro Zipaquirá, la tierra donde creció Rivera, el corredor de 29 años de edad impuso condiciones para celebrar ante su gente.

Lea: Egan Bernal lidera lista de figuras en el Nacional de ruta en Cundinamarca, ¿qué rivales tendrá?

A una velocidad de 56 kilómetros por hora y en un recorrido de 44 kilómetros, venció con un tiempo de 47.03 minutos.

“La altura muy dura, pero hoy tuve el mejor día sobre mi bicicleta. La verdad estoy emocionado por esta victoria tan especial”, señaló Brandon al término de la prueba y tras unirse en abrazos con su pareja y familiares.

Rivera superó a Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) y a Rodrigo Contreras (NU Colombia), ambos a 1.53. El paisa Walter Vargas (Team Medellín), vigente campeón panamericano, fue cuarto, a 2.48; mientras que Bernal fue quinto, a 3.07.

Diana Peñuela es la reina de CRI en Colombia

Diana Peñuela logró su tercer título nacional de contrarreloj consecutivo. FOTO CORTESÍA
Diana Peñuela logró su tercer título nacional de contrarreloj consecutivo. FOTO CORTESÍA

A sus 39 años de edad, la caldense Diana Carolina Peñuela sigue impresionando con poderío en el ciclismo femenino de Colombia.

La deportista del Team Sistecrédito logró su tercera medalla de oro nacional consecutiva en el esfuerzo individual al imponer un registro de 32.54 minutos en el trazado de 26.1 km por las calles de Zipaquirá.

“Qué crono más dura, tenía muchos nervios, la verdad quedé sorprendida con el resultado. Todo esto se lo merece el Team Sistecrédito por todo el apoyo que nos da”, dijo Peñuela, quien superó a Camila Valbuena (Bogotá IDRD) por 7 segundos y a su compañera de equipo, la paisa Stefanía Sánchez, por 43 segundos.

Jerónimo Calderón ganó oro en sub 23

En la categoría sub 23, el antioqueño Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, volvió a impresionar con sus fuertes y potentes pedalazos.

En el recorrido de 44 kilómetros, Jerónimo, campeón nacional en 2025 en Pitalito y Panamericano en Uruguay, confirmó su favoritismo: triunfó por un segundo de diferencia ante su compañero de equipo Juan Diego Quintero, del Valle. El paisa invirtió un tiempo de 50.52 minutos a una velocidad promedio de 51,9 kilómetros por hora. Tercero fue Andrés Umbarila (SHC Cycling Team), a 1.04.

En júnior, el paisa José Manuel Posada, quien salió del Sistecrédito que dirige Gabriel Jaime Vélez y ahora representa al CPS Professional Team, triunfó en la crono de 26 kilómetros en aquel municipio cundinamarqués con 31.03 minutos. Con 17 años, venció, tras rodar a 50,43 km/hora, a Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito), segundo a 34 segundos, y a Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS), tercero, a 40’’.

En juvenil damas quien tuvo el honor de pisar el primer cajón del podio fue la caldense Estefanía Castillo (Sistecrédito). En el trayecto de 13,6 kilómetros se impuso con 18 minutos y 13 segundos. La plata fue para Lineth Valentina García (Liga de Cundinamarca), a 8 segundos, y el bronce para Valeria Vargas (Team Sistecrédito), a 26.

Este viernes continuará la acción del Nacional con las carreras de fondo en el Autódromo de Tocancipá, en un circuito cerrado de 2,7 kilómetros por vuelta. Las damas juveniles recorrerán 67,5 kilómetros (25 giros), mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles completarán 81 kilómetros (30).

Siga leyendo: Diana Peñuela y Wilson Peña lideran el ambicioso proyecto del Team Sistecrédito 2026

Utilidad para la vida