Libro en idioma persa sobre presidente Petro no existiría: el supuesto traductor murió en 2008

El presidente Gustavo Petro ha usado sus redes sociales -en particular, X- como un canal de comunicación unidireccional, tanto para hacer política como para compartir su vida privada.
Esta vez, en la mañana del 29 de octubre, el mandatario compartió una fotografía de un libro titulado “Memorias de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia”, asegurando que sus memorias estaban siendo escritas en idioma persa.
EL COLOMBIANO consultó, pero no encontró registro de un libro titulado de esa manera.