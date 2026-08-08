Tras la ley de garantías, Petro firmó contratos por $4,55 billones

Varias entidades quedaron bajo la lupa por procesos que comprometen recursos y obligaciones para la administración de Abelardo De la Espriella. Una de ellas es el Invías. Así quedó el panorama.
Hasta el último momento. Así, tal cual sucede en el deporte, en que ningún resultado está definido hasta el pitazo final, el gobierno de Gustavo Petro decidió “raspar la olla” del Estado en las últimas semanas que le quedaron al mando. Pero el problema no solo es el gasto que esto ha ocasionado —que es grave por sí solo—, sino los contratos que dejó “amarrados” a la gestión entrante.
Es cierto que cada administración tiene poder hasta el último día y que este tampoco sería el primer gobierno que lo hace. Lo preocupante recae en los diferentes llamados que se han hecho desde entidades de control, una de ellas la propia Contraloría, que encendió las alarmas sobre el ritmo y las condiciones en que se firmaron varias de estas adjudicaciones.
Para dimensionar el alcance de estas decisiones, EL COLOMBIANO revisó el panorama general de los movimientos contractuales, presupuestales y administrativos de distintas entidades del Gobierno nacional en la recta final del mandato de Petro.