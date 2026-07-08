Sarabia y exdirector de la Policía concilian tras denuncia: “No se ordenó suspender operaciones contra el Clan del Golfo”

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, llegaron a un acuerdo de conciliación dentro del proceso por injuria y calumnia que la funcionaria promovió en su contra. La acción judicial se tomó luego de las declaraciones del oficial retirado sobre un supuesto pedido presuntas órdenes para suspender operaciones contra el Clan del Golfo durante el Gobierno de Gustavo Petro, esto tras las denuncias de Noticias Caracol de supuestas gabelas del excomisionado de paz, Danilo Rueda, con ese grupo armado. Le puede interesar: ¿Sacaron a oficiales para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo? La audiencia de conciliación se realizó este miércoles y en esta quedó consignado que las comunicaciones entre Sarabia y Sanabria fueron exclusivamente de carácter institucional y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra ningún otro grupo armado ilegal.

El propio general (r) Sanabria divulgó el acta a través de su cuenta en X. “Hoy privilegiamos la verdad y el respeto mutuo. En audiencia de conciliación dejamos constancia de que las comunicaciones entre el General (r) Henry Sanabria y la Dra. Laura Sarabia fueron exclusivamente institucionales y que nunca se ordenó ni se solicitó suspender operaciones contra el Clan del Golfo ni contra ningún otro grupo armado”, señala el documento. Lea también: Gobierno de De la Espriella llevará a Estados Unidos denuncias por presuntos pactos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo

¿Por qué Sarabia denunció al exdirector de la Policía?

La controversia se originó a finales de junio de 2026, después de que se conocieran unos audios revelados por Noticias Caracol sobre supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo durante los primeros meses del Gobierno Petro, en el marco de la política de “Paz total”. En ese contexto, Sanabria aseguró en entrevistas con Caracol Radio que, cuando dirigía la Policía, Laura Sarabia lo llamaba para pedirle que no adelantara operaciones contra integrantes de grupos armados ilegales con el argumento de no afectar el proceso de paz. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, afirmó entonces el exdirector de la Policía. Sanabria también sostuvo que esos llamados se producían, en varias ocasiones, cuando los procedimientos ya habían concluido y que tenían un tono de reproche por haber actuado. Además, recordó un episodio relacionado con una manifestación feminista en Bogotá, en el que, según su versión, Sarabia le habría solicitado no intervenir con el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La respuesta de Sarabia

La hoy embajadora en el Reino Unido negó las acusaciones y aseguró que nunca impartió instrucciones para detener operaciones contra organizaciones criminales. En declaraciones a Blu Radio, cuestionó que Sanabria realizara esas afirmaciones tres años después de los hechos y sostuvo que nunca existió una orden de esa naturaleza. Entérese: Procuraduría investiga a Iván Velásquez y Danilo Rueda por presunto favorecimiento al Clan del Golfo y “depuración” en las Fuerzas Militares Posteriormente, su equipo jurídico presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia. En el escrito, la defensa de Sarabia sostuvo que la funcionaria actuó siempre dentro del marco de sus competencias y precisó que su única intervención frente a la protesta feminista consistió en formular una pregunta sobre el uso de la fuerza por parte del Esmad, más no en impartir instrucciones operacionales. Con la conciliación, ambas partes dejaron constancia de que no existieron órdenes ni solicitudes para suspender operaciones contra el Clan del Golfo u otros grupos armados ilegales, poniendo fin al proceso derivado de las declaraciones públicas del exdirector de la Policía. Siga leyendo: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

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