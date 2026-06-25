“No voy a permitir que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”: Laura Sarabia denunciará a exdirector de Policía

La defensa de Laura Sarabia anunció acciones legales contra el general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, tras las declaraciones en las que aseguró haber recibido llamadas de la entonces jefa de gabinete para ‘reprochar’ cuando se hacían operativos policiales en medio de la política de paz total del Gobierno.

El equipo jurídico de Sarabia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía al considerar que las afirmaciones de Sanabria “afectan gravemente el buen nombre, la honra y la reputación” de la hoy embajadora de Colombia en Londres.

Contexto: “Llamaba con la excusa del proceso de paz”: exdirector de Policía revela supuestas presiones de Laura Sarabia

La defensa sostuvo que, durante su paso por la Casa de Nariño, Sarabia “actuó siempre dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el señor Presidente de la República”.

Sobre los hechos concretos mencionados, los abogados aseguraron que cualquier contacto con el entonces director de la Policía se limitó a una consulta puntual y no a una instrucción. Según el comunicado, se trató de “una pregunta —no instrucción— sobre el uso de la fuerza antidisturbios en el contexto de una protesta social feminista”, descartando cualquier relación con diálogos o negociaciones con grupos armados ilegales.