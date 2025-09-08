Keralty pide al Gobierno reparar daños a EPS Sanitas tras fallo de la Corte que declaró ilegal su intervención

Keralty, grupo al que pertenece la EPS Sanitas, reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que declaró ilegal la intervención estatal a la entidad. En un comunicado difundido este lunes, la compañía aseguró que la decisión “no solo reconoce la ilegalidad de la intervención, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos”. El texto sostiene que la intervención “no fue un error administrativo”, sino un ataque directo contra los derechos fundamentales. Según la carta, los meses bajo control estatal dejaron pacientes sin atención, escasez de medicamentos y una red de servicios debilitada hasta sus bases. Lea también: La radiografía de Sanitas La empresa española atribuyó estas consecuencias a una “supuesta transformación improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad”. La compañía exigió al Ejecutivo cumplir sin excusas el fallo de la Corte y advirtió que desconocerlo sería “un nuevo atentado contra el Estado de derecho”. Entre los reclamos centrales están la “reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado”, el pago de las deudas pendientes y el fin de las “campañas de desinformación que aún persisten” en la opinión pública.

Las dos páginas del documento de Keralty. FOTO: REDES SOCIALES

También pidió que se establezcan garantías institucionales “robustas y vinculantes” para impedir que una medida de este tipo vuelva a repetirse. El escrito resalta un pronunciamiento hacia afiliados y trabajadores: “¡Estamos de vuelta! Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción. Pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal, como lo ha sentenciado la Corte Constitucional, y por la actuación irresponsable del Gobierno (...) es devastador”.

Además, subraya que Keralty no busca venganza, “pero sí justicia”, y sostiene que quienes orquestaron o respaldaron la intervención “deben rendir cuentas”. En ese sentido, reclamó que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales correspondientes, con la advertencia de que “la sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”.

El origen de la intervención

La intervención de Sanitas comenzó el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud asumió el control administrativo de la segunda EPS más grande del país, con 5,7 millones de afiliados.