Juzgado entregará constancia para que Nicolás Petro pueda comprar tiquetes y asistir al juicio

El inicio del juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sigue enredado entre advertencias judiciales y nuevos episodios de tensión. Durante la audiencia preparatoria, el juez del caso manifestó su “preocupación” por las dificultades que enfrenta el procesado para asistir a las diligencias de manera presencial, luego de que este afirmara no poder comprar tiquetes aéreos por estar incluido en la Lista Clinton.
El juez fue claro en que las excusas presentadas por el hijo del presidente son fundadas, pero subrayó que el proceso no puede verse afectado por obstáculos externos.
“El juzgado encuentra fundadas las excusas, pero si el procesado es requerido y no le quieren vender tiquete, se expedirá una constancia para que, con orden judicial, se proceda a hacerlo”, señaló el funcionario.