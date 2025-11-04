x

Juzgado entregará constancia para que Nicolás Petro pueda comprar tiquetes y asistir al juicio

El juez declaró legal el video y el procedimiento de captura de Petro Burgos, al considerar que la diligencia del CTI se realizó conforme a los protocolos judiciales. Con esta decisión, se ratifica la validez de las pruebas obtenidas durante su detención en Barranquilla.

  Nicolás Petro, en juicio por lavado de activos. Foto: captura de video
    Nicolás Petro, en juicio por lavado de activos. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
04 de noviembre de 2025
bookmark

El inicio del juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sigue enredado entre advertencias judiciales y nuevos episodios de tensión. Durante la audiencia preparatoria, el juez del caso manifestó su “preocupación” por las dificultades que enfrenta el procesado para asistir a las diligencias de manera presencial, luego de que este afirmara no poder comprar tiquetes aéreos por estar incluido en la Lista Clinton.

El juez fue claro en que las excusas presentadas por el hijo del presidente son fundadas, pero subrayó que el proceso no puede verse afectado por obstáculos externos.

El juzgado encuentra fundadas las excusas, pero si el procesado es requerido y no le quieren vender tiquete, se expedirá una constancia para que, con orden judicial, se proceda a hacerlo”, señaló el funcionario.

Además, advirtió que, tratándose de la etapa de instalación del juicio, la presencia física del acusado es indispensable, pues “las audiencias virtuales no son aconsejables” para esa fase.

La instrucción judicial busca garantizar que el juicio se instale sin más dilaciones, luego de meses de tropiezos procesales.

Nicolás Petro fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que la Fiscalía relaciona con el presunto ingreso de dinero irregular a su patrimonio durante la campaña presidencial de 2022.

Según la investigación, el exdiputado del Atlántico habría recibido grandes sumas de dinero de empresarios y exnarcotraficantes, con la promesa de que estos recursos serían utilizados para fortalecer la aspiración de Gustavo Petro, aunque parte de esos fondos habrían terminado en sus cuentas personales.

Le puede interesar: Defensa de Nicolás Petro le pidió a Luz Adriana Camargo apartar a la fiscal Lucy Laborde de su caso por supuesta falta de imparcialidad

El expediente cuenta con el testimonio de su exesposa, Day Vásquez, quien reveló ante la Fiscalía que Nicolás Petro había recibido dinero de figuras cuestionadas como Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, a cambio de supuestas influencias en el gobierno que aún no se había posesionado.

Nicolás Petro, por su parte, admitió ante la justicia haber recibido dinero de origen incierto, pero insistió en que lo usó para fines personales.

u defensa ha sostenido que la acusación carece de sustento, y que la Fiscalía ha intentado vincularlo a hechos políticos para aumentar la presión mediática.

En la audiencia, el juez insistió en que los requerimientos judiciales deben cumplirse “a cabalidad” y recordó que no depende de la voluntad del procesado asistir o no a las sesiones. Por eso, pidió a la Fiscalía, a la defensa y al Ministerio Público “estar atentos a la situación” para garantizar que Petro comparezca en las próximas etapas.

Si el juzgado tiene que dar una constancia de que lo requiere y lo necesita para las audiencias presenciales, lo hará”, enfatizó.

Con esa instrucción, el despacho dejó abierta la posibilidad de expedir una orden formal para que las aerolíneas permitan la compra de tiquetes al hijo del presidente, y así evitar que se configure una desobediencia judicial “que no depende de su voluntad”.

Corrupción
Investigación
Justicia
Financiación ilegal campaña Petro
Víctimas
Colombia
Nicolás Petro
