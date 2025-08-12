Justicia Penal Militar reveló primeros hallazgos de su investigación por atentado a Miguel Uribe

La Justicia Penal Militar tiene su propia línea de investigación para establecer posibles responsabilidades en el atentado que terminó en el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay. Rastrean las aparentes fallas de seguridad el pasado 7 de junio en torno al senador opositor.

El general Marco Aurelio Bolívar, fiscal general Penal Militar y Policial, aseguró que el pasado 7 de junio –día del atentado– no se detectaron requerimientos oficailes a la Policía Metropolitana de Bogotá para que se le diera mayor presencia de uniformados en el barrio Modelia durante el mitín de campaña del precandidato presidencial.

Lea más: Crónica de los 65 días en los que Miguel Uribe Turbay se aferró a la vida y a un milagro

Esa jurisdicción especial ya escuchó en entrevista juramentada al director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y en los próximos días deberá ir a dar explicaciones Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección.

“Hasta el momento lo que hemos podido recolectar es que básicamente no hubo un requerimiento oficial, un requerimiento como se requería para efectos de que hubiese una mayor presencia de uniformados allá en la escena en el barrio Modelia”, señaló el general Bolívar en diálogo con la FM.