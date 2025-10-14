Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó, a través de un comunicado, que Juliana Guerrero, aspirante a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes, no presentó las pruebas Saber Pro ni el examen de estado de la educación técnica y tecnológica, Saber TyT.
Tras una investigación en el área de PRISMA, la entidad no encontró el nombre de Juliana Guerrero en su base de datos, aunque sí verificó que cuenta con un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para el examen Saber Pro en Contaduría Pública, programado para presentarse el 9 de noviembre del mismo año.
Lea también: Juliana Guerrero habla del escándalo de su título en la U. San José: “Yo nunca dije que presenté el Saber Pro”
Icfes precisó que la información entregada obedece al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 2 de octubre, mediante el cual se resolvió el recurso de insistencia interpuesto por la representante Jennifer Pedraza Sandoval, quien había solicitado dicha información en una petición radicada el 2 de septiembre.