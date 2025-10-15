Arrancó segundo debate del Presupuesto de 2026 en el Congreso: va por $546,9 billones, estos son los cambios

Quedó lista la ponencia para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que llega al Congreso con un recorte de $10 billones frente al monto inicial. Con este ajuste, el presupuesto total se fija en $546,9 billones. La redistribución del gasto implica una reducción en los principales rubros, el de funcionamiento baja de $365,7 billones a $358,1 billones; el de servicio de la deuda pasa de $102,4 billones a $100,4 billones; y el de inversión se ajusta de $88,7 billones a $88,4 billones. Lea más: Presupuesto General 2026: lo que viene tras el recorte de $10 billones aprobado por el Congreso El pasado 11 de septiembre, en el foro de deliberación institucional de las Comisiones Económicas Conjuntas, se adelantó la discusión sobre el monto del PGN. En esta sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso una reducción de $10 billones, teniendo en cuenta la coyuntura fiscal actual y con el propósito de avanzar hacia la consolidación de una propuesta consensuada.

Los sectores que subieron y bajaron en el Presupuesto Nacional 2026

A las 10 de la mañana de este martes se alcanzó el quórum decisorio para iniciar con la discusión del Presupuesto General de 2026. El legislativo tiene hasta el 20 de octubre para discutir y votar el proyecto, de lo contrario entrará el proyecto del Gobierno con las modificaciones de primer debate. En el debate, la senadora Angélica Lozano denunció que el Dapre o Presidencia es una de las entidades que recibirá más plata con los cambios, unos $289 mil millones más. “Raro, en campaña y ley de garantías. ¿Para qué se destinará?”, cuestionó.

Según la tabla de las adiciones en ponencia de segundo debate, serían 11 entidades que registraron aumentos en sus montos respecto al primer debate, cuatro montuvieron sus recursos y 9 vieron reducciones. Los mayores incrementos se concentraron en áreas sociales, de infraestructura y la rama ejecutiva, destacando el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que recibió la mayor adición con $2.004.101.727.320 (más de $2 billones) adicionales. Le sigue Entes Universitarios Autónomos, con un aumento para la educación superior de $1,5 billones de pesos. También la Procuraduría General de la Nación, con incremento de $587 mil millones. Luego Presidencia de la República, que ha concentrado el punto más álgido del debate, ya que recibió una adición de casi $290 mil millones. ¿Cuáles entidades recibirán menos? Según el documento, hay cuatro entidades sufrieron reducciones significativas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público sufrió el mayor recorte de la lista por $2,6 billones. A su vez, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le recortaron $78.400.000.000; al Ministerio de Justicia y del Derecho, $10.256.779.074; y al Ministerio de Transporte, un recorte por $3.119.563.464. Entérese: Deuda pública de Colombia marca nuevo récord histórico: en un año creció $169 billones y ya preocupa su sostenibilidad

Segunda ponencia del Presupuesto General de la Nación 2026