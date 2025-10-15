Medellín, donde más subieron los arriendos de lujo en Colombia: casas por $65 millones y apartamentos por $30 millones

Vivir en una propiedad de lujo, sin necesidad de comprar, se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan comodidad, ubicación estratégica y servicios exclusivos.
Los arriendos premium en Colombia están alcanzando cifras históricas, y las principales ciudades del país compiten por ofrecer experiencias residenciales de alto nivel, comparables con las de las grandes capitales del mundo.
Según datos de Fincaraiz, los cánones de arriendo en este segmento oscilan entre $10 millones y $75 millones mensuales, aunque hay casos que superan ampliamente ese techo.
En Bogotá, por ejemplo, una casa de gran formato puede alcanzar los $99 millones mensuales, seguida por casas lote de $65 millones, apartamentos de lujo de $60 millones, casas campestres de $30 millones y apartaestudios exclusivos de $15 millones.