“Tramposa”: critican a Juliana Guerrero, que busca desmarcarse del Pacto Histórico y aspiraría a la Gobernación del Cesar

Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que pese a no cumplir requisitos fue postulada para el viceministerio de la Juventud ha reaparecido en el Cesar apoyando una lista al Congreso en un frente político diferente al Pacto Histórico. Ahora, la funcionaria que generó polémica por haber presentado un título falso de la Fundación San José decidió respaldar al grupo político de Roy Barreras en el Cesar, a pesar de su gran cercanía previa con el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Lea también: De Mejía a Guerrero: los delegados cuestionados de Petro en universidades públicas Su reaparición en público la hizo apoyando a la coalición “independiente” conocida como el Frente Amplio del Cesar. Esta lista la conforman políticos como Luis Quintero, Arturo Calderón, Omar Benjumea y Lina de Armas, quienes buscarían disputar una curul en nombre de la alianza influyente Cuello-Gnecco.

La denuncia la hizo la representante y aspirante al Senado, Jennifer Pedraza, quien reveló el apoyo que tiene Guerrero de políticos cuestionados con investigaciones por porte ilegal de armas y candidatos relacionados con el clan de Carlos Felipe Quintero, representante del Partido Liberal hijo e hijo del exsenador Eloy ‘Chichi’ Quintero, quien se ha visto implicado en presuntos casos de agresión física y amenazas de muerte contra otros políticos.

“Aquí está Omar Benjumea, que está imputado por porte ilegal de armas. También el candidato del Clan Quintero, que como no lo avalaron en el Partido Liberal, pues metió su candidato en la lista de Roy Barreras. Y Lina de Armas, la candidata del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”, denunció Pedraza en su cuenta de Instagram.

Para la congresista, este sería el paso inicial para que Guerrero aspire para llegar a la Gobernación del Cesar en el 2027, año en el que serán las elecciones regionales.

“Ha sido mano derecha Armando Benedetti, ha sido protegida el presidente Petro, tiene contratos en la Universidad Industrial de Santander y el día de hoy sigue siendo la delegada de Petro en el superior de la Universidad Popular del César. Aquí la vemos de manera muy descarada levantando el puño como si fuera una luchadora cuando lo que es es una tramposa al lado de una lista de lagartos y politiqueros”, comentó la representante sobre la foto en donde Guerrero apoya la lista al Congreso.

La exfuncionaria del Gobierno Juliana Guerrero mostrando su apoyo a una lista de Roy Barreras para el Congreso. Foto: redes sociales