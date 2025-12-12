“Tenga la decencia de renunciar”: exministro Reyes pelea con Benedetti y anuncia que lo demandará penalmente

Un nuevo rifirrafe se generó este viernes entre el exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a raíz de un trino publicado por el presidente Gustavo Petro, donde acusaba a Reyes de actos de corrupción y alegando que por esa razón “tuvo que sacarlo de su cargo como director de la Dian”. Lea también: Dirección de Inteligencia denunció a funcionario por polémica reunión con “Papá Pitufo” en España El mandatario respondió a unos comentarios de Reyes durante su participación en el programa Petroverso del periodista Daniel Samper, pues el exfuncionario dijo- entre otras cosas- que “hubo miembros del Gobierno que trataron de hacer ‘torcidos’ con alias Papá Pitufo”.

“El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la Dian a Alexandra Rizo y por qué razón lo saqué de la Dian. La investigación adelantada por mi gobierno sobre una Dian paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la fiscalía y haré públicos sus resultados”, escribió Petro.

A partir de ese trino se formó una especie de complot, puesto que Reyes contestó asegurando que él salió de la Dian porque el jefe de Estado lo iba a nombrar como ministro de Comercio, Industria y Turismo. “Presidente: usted me sacó de la Dian para nombrarme ministro de Comercio, Industria y Turismo. Le pido mesura al exponer públicamente a una testigo en el escándalo de la UNGRD, por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción, pese a las advertencias acerca del mismo que yo le hice a usted en diciembre de 2023. Usted es el presidente de la República y sus palabras ponen en riesgo la seguridad de testigos valientes como la persona que menciona”, escribió Reyes.

En este punto entra Benedetti, quien increpó a Reyes, afirmando que es un desleal y que inició a hablar de corrupción solo cuando “lo botaron”. El ministro del Interior fue mencionado en el programa de Samper por presuntamente haber tenido alguna especie de conexión con ‘Papá Pitufo’, el “zar del contrabando”. Lea aquí: Así lideraron los exministros de Petro, Bonilla y Velasco, la compra del Congreso con la plata de Ungrd, según la Fiscalía

“El exministro Luis Carlos Reyes, ¿el hombre que ayudaba a ‘Pitufo’? Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, aseveró.

“Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro”, respondió Reyes a Benedetti, lo que generó una respuesta mucho más amplia por parte del ministro del Interior. Lea aquí: Petro, salpicado en escándalo de recomendados de la Dian: habría ordenado nombramiento de persona relacionada con ‘Papá Pitufo’ ”Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como ‘Orejas’, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando. Por eso, durante su administración es cuando más contrabando ha entrado al país, por hacer parte de la banda de ‘Papá Pitufo’. Además de su minúscula hoja de vida”, escribió Benedetti.

“Ajá, y usted está en la lista Clinton ‘porque todo el mundo odia a Benedetti’. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, contestó Reyes a Benedetti.

La pelea finaliza –por ahora– con un documento que reveló Benedetti, donde se observa el nombramiento en la Dian de una mujer llamada Sandra Milena Peláez López, quien al parecer sería “ficha” de Reyes.