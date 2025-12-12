bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Incendio en el “edificio Colombia”

12 de diciembre de 2025

2025-12-12 18:3:56

En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Escándalos en el “Edificio Colombia” es decir la Casa de Nariño (embajador fantasma de Palestina, UNGRD y MinIgualdad), el descrédito mundial de Petro por su alianza con Maduro (tras amenazas de Trump y el discurso de María Corina Machado), y las movidas electorales clave con la renuncia a las consultas....