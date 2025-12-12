x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Incendio en el “edificio Colombia”

12 de diciembre de 2025
El Colombiano

En este nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Escándalos en el “Edificio Colombia” es decir la Casa de Nariño (embajador fantasma de Palestina, UNGRD y MinIgualdad), el descrédito mundial de Petro por su alianza con Maduro (tras amenazas de Trump y el discurso de María Corina Machado), y las movidas electorales clave con la renuncia a las consultas....

El Colombiano
El Colombiano

