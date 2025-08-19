“La jugadita” que denuncian Bolívar y Muhamad para inscribir precandidatos en el Pacto Histórico en medio de disputa interna

A menos de un año para las elecciones del 2026, en donde se elegirá un nuevo Congreso y un nuevo presidente, varios sectores políticos empiezan a hacer sus movidas, siendo uno de ellos la izquierda, que actualmente bajo la representación de Gustavo Petro están en el poder.

Para repetir el triunfo obtenido en el 2022, la izquierda ya ha determinado un mecanismo para elegir a un único candidato de cara al próximo año. En el mes de octubre se hará una consulta para buscar al ungido del Pacto Histórico, quien participará en otra consulta de un frente amplio el próximo 7 de marzo.

En medio del proceso en donde ya se ha anunciado que personas como María José Pizarro, Carolina Corcho y el exalcalde Daniel Quintero van a buscar representar al Pacto de cara a las presidenciales del 2026, ya hay otros dos políticos involucrados que han manifestado las primeras inconformidades con el proceso de elección interno.

Uno de ellos es Gustavo Bolívar, quien a través de sus redes sociales ha denunciado que Colombia Humana, uno de los movimientos integrantes de la coalición del Pacto Histórico, ha hecho una movida que afectaría el “juego limpio” entre los precandidatos y los aspirantes a integrar las listas para Senado y Cámara.

“Hoy, las directivas de Colombia Humana cambiaron un artículo de los estatutos para favorecer sus candidaturas, dejando en desventaja a las bases”, escribió el exdirector del DPS en su cuenta de X, agregando que “es el conflicto de interés q tanto criticamos a la vieja política” (sic).