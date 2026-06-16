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Juez ordena arresto de tres días contra Miguel Polo Polo por incumplir fallo sobre madres de falsos positivos

Según la decisión del juez, el representante no pidió disculpas por un polémico video que publicó contra la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos.

  • Miguel Polo Polo es representante por la curul de comunidades afrodescendientes. Foto: Colprensa.
    Miguel Polo Polo es representante por la curul de comunidades afrodescendientes. Foto: Colprensa.
  • Juez ordena arresto de tres días contra Miguel Polo Polo por incumplir fallo sobre madres de falsos positivos
El Colombiano
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hace 1 hora
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El representante a la Cámara Miguel Polo Polo tendrá que cumplir tres días de arresto por incumplir la orden de la Corte Constitucional de ofrecer disculpas públicas por declaraciones inexactas que hizo sobre la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, realizada por la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (MAFAPO). La decisión fue tomada por el juez civil 30 del Circuito de Bogotá.

En el video que dio origen a la acción judicial, grabado el 6 de noviembre de 2024 en el Capitolio, Polo Polo aparece frente a las botas que simbolizan a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Durante su intervención, aseguró que la cifra de 6.402 personas asesinadas “carece de veracidad” y, posteriormente, arrojó algunas de las botas a la basura, gesto que motivo a acciones legales por parte víctimas.

Conozca. “Es una burla y una nueva revictimización”: madres de falsos positivos dicen que Polo Polo no cumple sentencia de la Corte que ordenaba disculparse

Como parte de la decisión, el juez se refirió a que la disculpa de Polo Polo estuvo incompleta: “Lo reconozco por orden de la Honorable Corte. Como dije anteriormente, nunca me referí a las señoras de la MAFAPO y no sabía quiénes eran (...) dejo claro que no me consta que las señoras de la MAFAPO recibieran un pago por dichas manifestaciones”. Y en los párrafos anteriores agregó “les presento disculpas (...) si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, escribió Polo Polo.

Para el juez, “es una denominada ‘disculpa hipotética’, pues al manifestar que pide disculpas usando la expresión ‘si se sintieron aludidas’, traslada la responsabilidad del daño a las víctimas, aludiendo la responsabilidad objetiva de las madres”.

Asimismo, dice el documento: “La expresión ‘no me consta’ constituye un lenguaje elusivo; la Corte no le ordenó manifestar una duda o una falta de constancia probatoria personal, le ordenó reconocer la inexactitud de su dicho”.

Entérese: Corte Suprema mantiene proceso contra Miguel Polo Polo por hostigamiento agravado

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La sentencia previa de la Corte

En la sentencia T-375 de 2025, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Novena de Revisión reiteró que la libertad de expresión tiene límites, especialmente cuando se trata de discursos emitidos por funcionarios públicos que pueden amplificar la estigmatización contra grupos históricamente vulnerados.

“El uso irresponsable de la palabra por parte de quienes ejercen poder político puede perpetuar el daño y deslegitimar los procesos de verdad y reparación”, advierte el fallo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hizo Miguel Polo Polo en el caso de MAFAPO?
El representante publicó un video en el que cuestionó cifras de víctimas y arrojó botas simbólicas de la exposición de MAFAPO, lo que generó acciones legales en su contra.
¿Qué es MAFAPO y por qué está relacionado con este caso?
MAFAPO es la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que promovió una exposición simbólica afectada por los hechos del caso.
¿Qué dijo el juez sobre las disculpas de Miguel Polo Polo?
El juez consideró que las disculpas fueron incompletas y elusivas, al incluir expresiones que trasladaban la responsabilidad a las víctimas.

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