“Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente

En la madrugada de este martes, alias Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos. Antes de su salida del país, habría dejado grabado un audio de menos de un minuto en el que aseguró haber entregado dinero a la campaña de ‘Petro Presidente’ y señaló que Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habría cumplido un rol fundamental en esos hechos, por los cuales ya fue presentada una denuncia penal. La denuncia fue interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien acudió a la Fiscalía tras conocerse el audio en el que el capo ‘Pipe Tuluá’ afirma haber entregado “mucho dinero” para la campaña presidencial de 2022. “Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas de que le entregamos mucho dinero para su campaña”, aseguró ‘Pipe Tuluá’ en un audio revelado por la candidata presidencial Vicky Dávila.



Le puede interesar: “No tenemos ninguna alerta adicional en el municipio”: alcalde de Tuluá tras la extradición de ‘Pipe Tuluá’

Fue la Red de Veedurías de Colombia la que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones correspondientes tras la divulgación del audio mencionado. En su denuncia, el abogado Pablo Bustos afirmó que “el audio de Pipe Tuluá sería una prueba de que el Pacto de La Picota sí existió y que las visitas a las cárceles en medio de la campaña presidencial iban más allá de las intenciones de la ‘Paz Total’. Asimismo, abre un gran interrogante en torno a la posible financiación ilegal de la campaña de Petro en las elecciones de 2022”.

BF33143736

Desde la Red de Veedurías indicaron que esperan “los resultados judiciales de manera inmediata”. No obstante, el audio que habría dejado ‘Pipe Tuluá’ también salpica a una entidad del Estado colombiano encargada del control y recaudo de impuestos: la Dian. “Tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata, no solamente para su campaña, para muchas cosas de la Dian, los cuales esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos para que vea que eso sí es verdad”, se escucha en la grabación.

La defensa de Juan Fernando Petro: “Es un montaje y un chantaje”

A este escándalo se suma una fotografía que probaría una presunta relación entre el señalado capo, ya extraditado a Estados Unidos, y Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Personas cercanas a ‘Pipe Tuluá’ le habrían enviado a la Unidad Investigativa de El Tiempo una imagen del hermano del presidente Gustavo Petro, en la que, en la esquina inferior izquierda, aparece el capo. No obstante, en diálogo exclusivo con el medio citado, Juan Fernando Petro negó haber entregado dinero a la campaña presidencial de su hermano, aunque reconoció haberla respaldado políticamente. También aseguró que nunca recibió recursos del mencionado capo, a quien afirmó no conocer personalmente. Sobre la imagen divulgada, dijo que “es un montaje”.

Además, Juan Fernando Petro no solo calificó como falso el contenido del audio, sino que también reveló que, meses atrás, habría sido objeto de un intento de chantaje a través de su padre. “Hace unos meses le enviaron a mi papá un audio en el que decían que si extraditaban a ‘Pipe Tuluá’, revelaban un video en el que supuestamente yo aparecía recibiendo fajos de dinero. Cuando vimos el video, había bolsas con fajos de billetes y un montón de gente y yo no estaba ahí”, le dijo a El Tiempo. No obstante, el hermano del presidente fue enfático en asegurar que jamás recibió dinero de alias ‘Pipe Tuluá’. “Nunca he recibido plata de ese señor. Nunca me he sentado con él. Cuando estábamos en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, hablando de los problemas que tenían los jóvenes de Tuluá, tuvimos contacto fue con una señora que era su abogada”, afirmó. Lea también: Revelan audio en el que “Pipe Tuluá” dice que entregó dineros a campaña de 2022 a través de Juan Fernando Petro. ¿Verdad o venganza?



Enterese de primera mano: