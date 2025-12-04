Tras descartar figuras del deporte, La U se decanta por un congresista paisa para liderar su lista

De cara a las elecciones legislativas de 2026 , este jueves el Partido de La U oficializó que el senador paisa Juan Felipe Lemos será la cabeza de lista al Senado.

Si bien la colectividad contempló darle el #1 a una figura como “un deportista, alguien cercano al sector social, con experiencia en lo político” –como lo reveló este diario–, al final resolvió darle la batuta a Lemos, quien llegó en 2010 al Congreso apalancado en su tío, el excongresista Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica.

Lo cierto es que la idea de darle la cabeza de lista a alguna figura relacionada con el deporte no tuvo eco, entre otras, por el revés que sufrió la colectividad en 2022, cuando se la jugaron por la medallista olímpica Caterine Ibargüen, a quien no le alcanzó para llegar, aun cuando fue cabeza de lista. En esa ocasión, la exatleta obtuvo 42.733 apoyos, pero se quedó sin curul en la cámara alta del Congreso.

Entérese: Cuatro barones electorales que ya no son profetas en sus municipios

Según La U, la designación de Lemos es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado “respeto absoluto” a los postulados ideológicos del partido. “Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”, explicó la colectividad.