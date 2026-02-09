“Quemaron mi imagen porque tienen miedo”: Juan Carlos Pinzón vandalización de una de sus vallas en el Catatumbo

El pasado 8 de febrero se difundieron videos de una valla publicitaria en llamas que pertenecía a la campaña de Juan Carlos Pinzón. Los hechos ocurrieron en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, a la altura del puente Mariano Ospina Pérez.
Se trata de un municipio que, según la Alerta 013-25 de la Defensoría del Pueblo, tiene un llamado a la acción estatal “urgente” para fortalecer las garantías de cara a los procesos electorales de 2026.
La campaña de Pinzón dijo a este diario que es el primer incidente de este tipo que presentan y que se le está pidiendo a las autoridades que actúen para determinar responsabilidades.