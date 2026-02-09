Bad Bunny convirtió el Super Bowl en un manifiesto latino: el significado de cada símbolo de su show histórico

El show, en vivo, fue un mar de emociones para muchos. No solo fue música, fueron postales simbólicas de lo que significa ser latino. Solo hay que ver la cantidad de videos de fiestas, bares y restaurantes en Puerto Rico, videos de reacciones que se pueden ver en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos, tras la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl para entender el fenómeno.
Tras esa euforia, muchos han repetido el video de 13 minutos para tratar de no perderse ningún detalle. Desde el equipo de Bad Bunny le confirmaron a EL COLOMBIANO que todo comenzó como un recorrido cinematográfico con una introducción en español ambientada entre cañaverales, antes de dar paso al show en vivo sobre el campo de fútbol. Pero ese no fue el único detalle lleno de símbolos de este espectáculo; aquí les desglosamos uno a uno.