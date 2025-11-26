x

Implicado en caso Jaime Moreno busca preacuerdo para reducir su condena

El caso del homicidio de Jaime Moreno podría dar un giro decisivo tras conocerse que Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los principales señalados, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía para reducir una eventual condena.

  • Juan Carlos Suárez busca un preacuerdo con la Fiscalía para reducir su condena por el homicidio de Jaime Moreno. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Según reveló Noticias Caracol, la defensa de Juan Carlos Suárez propone que el acusado acepte los cargos por homicidio agravado, lo que le permitiría acceder a una rebaja de hasta el 50% de la pena, siempre y cuando el acuerdo sea aprobado por un juez.

Actualmente, la condena por este delito podría oscilar entre 480 y 600 meses de prisión.

En contexto: Jueza identificó al agresor del golpe mortal a Jaime Esteban Moreno, ¿de quién se trata?

Suárez permanece en detención preventiva en un establecimiento carcelario desde el 12 de noviembre, luego de que la jueza 67 municipal de garantías concluyera que representaba un riesgo para la comunidad y que existían elementos suficientes para inferir su participación en los hechos.

La togada también señaló que se trató de una agresión colectiva que evidenció desprecio por la vida del joven Moreno.

Juan Carlos Suárez principal implicado en el caso Jaime Esteban. FOTO: redes sociales.
Ante la posibilidad del preacuerdo, Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, aseguró que los allegados de Jaime Moreno “no buscan venganza”, pero sí esperan que la justicia actúe con firmeza.

Añadió que, en caso de que el preacuerdo sea presentado formalmente, la Fiscalía debe garantizar que los términos sean sólidos y no desconozcan la gravedad del crimen.

Lea también: La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes

“La familia confía en que, si se estudia este beneficio, se mantenga una verdadera justicia implacable frente a los hechos que el país conoce”, afirmó Rincón.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Jaime Esteban Moreno?
Era un estudiante de 22 años de la Universidad de los Andes, asesinado tras una golpiza en la noche de Halloween, en Chapinero, Bogotá.
¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz y qué cargos enfrenta?
Es uno de los principales implicados por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. Fue imputado por homicidio agravado como presunto coautor.

