Falleció joven implicado en altercado con machete en hospital de Cali tras crisis emocional por pérdida de su bebé

El video de un joven de 20 años empuñando un arma blanca en los pasillos del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali dio la vuelta en redes sociales, pero tras la imagen del “hombre del machete” se escondía una historia de duelo y una presunta negligencia administrativa que terminó en una doble tragedia familiar.
Todo comenzó el viernes 10 de abril a las 7:00 a.m., cuando la pareja de Juan Esteban Bastidas perdió al bebé que esperaban. Según relata Susan, hermana del joven, “él es un joven que junto a su pareja estaban esperando un bebé y la chica perdió su bebé el viernes a eso de las 7 de la mañana”. A las 9:00 a.m. se realizó el traslado al Hospital Universitario del Valle con la esperanza de recibir atención inmediata para un aborto en curso, pero el reloj empezó a correr en contra de la familia.
Entérese: Con esta resolución el Gobierno extendió la intervención a Nueva EPS hasta 2027: no está claro el futuro de pacientes
Las horas de espera se convirtieron en un calvario psicológico en las salas del centro asistencial. Susan explica la angustia que vivieron: “a las 9 le dieron el traslado al hospital universitario donde no le habían brindado la atención, ya eran horas de la noche cuando se presentó el incidente y todavía no la atendían. Ellos se desesperaron, era el segundo bebé que perdían”.