Coronel (r) José Luis Castañeda dirigirá Migración Colombia en medio de endurecimiento de políticas migratorias

El giro que le dio Abelardo de la Espriella al modelo migratorio del país, donde algunos expertos lo catalogan como similar al de Donald Trump en Estados Unidos, tendrá como bastión al teniente coronel retirado José Luis Castañeda Tiria, quien fue nombrado como nuevo director de Migración Colombia.
Su llegada a la entidad fue oficializada con el Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, el cual fue firmado por el canciller, Omar Bula, y el presidente, Abelardo de la Espriella. Castañeda arriba a la entidad tras la renuncia de Gloria Esperanza Arriero.
El nuevo director de Migración Colombia cuenta con una amplia experiencia en labores de inteligencia, seguridad y operaciones contra estructuras ilegales, áreas en las que desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro de la Policía Nacional.
Inclusive, su último cargo como oficial activo en la institución fue en 2018, año en el que se desempeñó como comandante del Departamento de Policía Cesar. En su paso por esa unidad estuvo al frente de operativos enfocados en combatir grupos ilegales, el hurto y la delincuencia común.