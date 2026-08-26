Coronel (r) José Luis Castañeda dirigirá Migración Colombia en medio de endurecimiento de políticas migratorias

El giro que le dio Abelardo de la Espriella al modelo migratorio del país, donde algunos expertos lo catalogan como similar al de Donald Trump en Estados Unidos, tendrá como bastión al teniente coronel retirado José Luis Castañeda Tiria, quien fue nombrado como nuevo director de Migración Colombia. Su llegada a la entidad fue oficializada con el Decreto 1298 del 25 de agosto de 2026, el cual fue firmado por el canciller, Omar Bula, y el presidente, Abelardo de la Espriella. Castañeda arriba a la entidad tras la renuncia de Gloria Esperanza Arriero. El nuevo director de Migración Colombia cuenta con una amplia experiencia en labores de inteligencia, seguridad y operaciones contra estructuras ilegales, áreas en las que desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro de la Policía Nacional. Inclusive, su último cargo como oficial activo en la institución fue en 2018, año en el que se desempeñó como comandante del Departamento de Policía Cesar. En su paso por esa unidad estuvo al frente de operativos enfocados en combatir grupos ilegales, el hurto y la delincuencia común.

¿Qué rol cumplirá el coronel (r) Castañeda como director de Migración Colombia?

El nombramiento del experimentado policía como director de Migración Colombia se dio en medio del anuncio que hizo Abelardo de la Espriella sobre el endurecimiento de la política migratoria la cual tendrá como una de sus prioridades una ofensiva para identificar a extranjeros que permanezcan en Colombia sin cumplir las condiciones legales establecidas. Lea también | Abelardo de la Espriella ordena operativos y deportaciones: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal” Exclamando que en su administración no iba a aceptar “migración ilegal”, el jefe de Estado anunció la puesta en marcha de “operativos coordinados” con la Policía Nacional contra los extranjeros en situación irregular.

Por eso, la primera orden que recibió Castañeda por parte del presidente fue coordinar esfuerzos con la Policía para dar inicio a estas medidas de deportación rápida esa misma semana. Sin embargo, según el Decreto 4062 de 2011 que es el que le da nacimiento a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia pone a consideración otras funciones del director de la entidad que va más allá de la persecución a migrantes ilegales.

El artículo 10 de esa normativa establece dentro de las funciones otros roles administrativos como establecer el plan estratégico, programas y proyectos para alcanzar los objetivos de la entidad, la representación de forma judicial y extrajudicial o nombramiento de apoderados y diseñar y proponer programas de capacitación en materia de derechos humanos para quienes laboren en la entidad.

Justamente, eso ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos argumentando que el perfil de Castañeda es, en esencia, el de un hombre formado para la seguridad operativa y la inteligencia, y no para las exigencias de gestión administrativa, diplomática y de protección de derechos humanos que requiere dirigir una entidad encargada del control de fronteras, aeropuertos y la permanencia de millones de extranjeros. La mayor crítica se estableció desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario quien ante El Espectador subrayó que la retórica gubernamental y el uso reiterado del término “ilegales” representan una decisión deliberada de conectarse con discursos antiinmigración de la derecha latinoamericana y se rompe con un consenso de casi una década generando incertidumbre sobre el futuro de los cerca de 2.8 millones de venezolanos residentes en el país. Siga leyendo: Nuevo modelo migratorio de De la Espriella, parecido al de Trump, genera críticas: ¿solucionará la inseguridad? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas