Nuevo director de DNI llega al cargo con amplio recorrido en Inteligencia y varias polémicas a cuestas, ¿cuáles son?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que en el último cuatrienio del gobierno de Gustavo Petro estuvo liderada por exguerrilleros del M-19, dará un timonazo con la designación del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López.
El presidente Abelardo de la Espriella oficializó su nombramiento con el decreto 1374 de 2026, firmado el pasado 9 de septiembre, y de inmediato empezaron a levantarse voces a favor y en contra de la decisión.
Zuluaga López es un militar con amplia experiencia en el arma de Inteligencia. Entró al Ejército Nacional en la década del 80 y, al convertirse en alto oficial, tuvo a su cargo importantes unidades, como la Regional de Inteligencia Militar N.º 5 (Rime 5), con jurisdicción en Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero.
Estuvo al frente de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y participó en la famosa Operación Jaque, en la cual fueron rescatados 15 secuestrados de las garras de las Farc en 2008, en Guaviare, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt.
Entre sus estudios se cuentan pregrados en Ciencias Militares y Administración de Empresas; una especialización en Alta Gerencia y maestrías en Inteligencia Estratégica, Negocios Internacionales, y Seguridad y Defensa Nacional.