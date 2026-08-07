La historia del caricaturista que pintó a Maduro en el juicio: “es como ver al Coco”

Lo primero que escuchó fueron las cadenas. Los pies las arrastraban. Así, lentamente, ante la mirada de periodistas de todo el mundo y de la justicia norteamericana, Nicolás Maduro entró a la sala donde iniciaría su ansiada comparecencia. En la segunda fila lo esperaba un caricaturista venezolano que jamás imaginó que algún día terminaría dibujando a uno de los hombres más buscados del planeta.
Jorge Torrealba llegó a estar frente a frente con uno de los dictadores más reconocidos de los últimos años. En un mismo salón. Ni en sus sueños más locos estuvo la idea de que podría retratarlo. El oriundo de la península de Paraguaná logró ingresar al que considera el juicio más importante de los últimos años y terminó cara a cara con el hombre que llevó a la desgracia a su país.