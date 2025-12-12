“Jimmy Martínez”, la voz detrás de audios que amenazan a comunidades de Guaviare y las presionan contra el Ejército

La constante instigación que ejercen las disidencias de las Farc sobre las comunidades volvió a quedar expuesta, tras la revelación de un audio interceptado a uno de sus comandantes en el departamento de Guaviare, en el cual promovió una asonada contra el Ejército. “Ole viejito, póngale cuidado. Póngale un mensaje y llame ahí a los de Puerto Ospina, llame toda esa gente, quiero ver toda esa gente, hijueputa, brotándose pa’ allá pa’ afuera a apoyar, hijueputa, y a pelear, no irse por allá de maniquiur, ni de patiquiur ni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso hijueputa, porque los que no hagan las cosas, los que incumplan, ya saben cómo les toca, ¿no?”. Estas palabras están circulando por chats de WhatsApp este viernes, en un archivo de audio de 32 segundos, y se presume que fueron proferidas por Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), cabecilla del frente 44 adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el tema, fuentes militares indicaron que la grabación al parecer se registró el 24 agosto de 2025 en el municipio de El Retorno, en Guaviare. Aquel día las Fuerzas Especiales del Ejército incursionaron en un campamento de los disidentes, dando de baja a 10 de ellos, incluyendo a un cabecilla llamado Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”), quien comandaba el bloque Martín Villa del EMC. Tal cual informó EL COLOMBIANO en ese momento, debido a la lejanía y difíciles condiciones topográficas del sitio, la extracción de las tropas y los cadáveres tardó más de 24 horas, tiempo que Ulcué Trochez aprovechó para movilizar a las comunidades indígenas y campesinas a punta de amenazas. “Pa’ que se pongan bueno, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas no más, allá vamos hijueputa, porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno cómo los atropella, como que si fueran perros”, prosiguió el audio citado, que fue enviado a varios líderes sociales.