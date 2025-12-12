x

“Jimmy Martínez”, la voz detrás de audios que amenazan a comunidades de Guaviare y las presionan contra el Ejército

El comandante del frente 44 de las disidencias de las Farc es uno de los que más instiga a la población para que secuestren militares, según el Ejército.

  • Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), cabecilla del frente 44 adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC). FOTOS: CORTESÍA EJÉRCITO.
    Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), cabecilla del frente 44 adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC). FOTOS: CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 10 horas
bookmark

La constante instigación que ejercen las disidencias de las Farc sobre las comunidades volvió a quedar expuesta, tras la revelación de un audio interceptado a uno de sus comandantes en el departamento de Guaviare, en el cual promovió una asonada contra el Ejército.

“Ole viejito, póngale cuidado. Póngale un mensaje y llame ahí a los de Puerto Ospina, llame toda esa gente, quiero ver toda esa gente, hijueputa, brotándose pa’ allá pa’ afuera a apoyar, hijueputa, y a pelear, no irse por allá de maniquiur, ni de patiquiur ni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso hijueputa, porque los que no hagan las cosas, los que incumplan, ya saben cómo les toca, ¿no?”.

Estas palabras están circulando por chats de WhatsApp este viernes, en un archivo de audio de 32 segundos, y se presume que fueron proferidas por Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), cabecilla del frente 44 adscrito al Estado Mayor Central de las Farc (EMC).

Aunque las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el tema, fuentes militares indicaron que la grabación al parecer se registró el 24 agosto de 2025 en el municipio de El Retorno, en Guaviare.

Aquel día las Fuerzas Especiales del Ejército incursionaron en un campamento de los disidentes, dando de baja a 10 de ellos, incluyendo a un cabecilla llamado Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”), quien comandaba el bloque Martín Villa del EMC.

Tal cual informó EL COLOMBIANO en ese momento, debido a la lejanía y difíciles condiciones topográficas del sitio, la extracción de las tropas y los cadáveres tardó más de 24 horas, tiempo que Ulcué Trochez aprovechó para movilizar a las comunidades indígenas y campesinas a punta de amenazas.

“Pa’ que se pongan bueno, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas no más, allá vamos hijueputa, porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno cómo los atropella, como que si fueran perros”, prosiguió el audio citado, que fue enviado a varios líderes sociales.

El cabecilla logró que unas 600 personas de la comunidad rodearan a 34 soldados, los secuestraron y los obligaron a recluirse en viviendas, al tiempo que les reclamaban la devolución de los cuerpos de los disidentes abatidos. El secuestro duró tres días.

Según registros del Ejército, conocidos por este diario, “Jimmy Martínez” tiene 26 años, 10 de ellos en las filas terroristas. Además de El Retorno, delinque en varias veredas del municipio de San José del Guaviare, como Puerto Ospina, Las Acacias y Agua Bonita.

Tiene órdenes de captura por terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, y era uno de los objetivos que las Fuerzas Militares bombardearon el pasado 10 de noviembre en la selva de Guaviare, en un trágico evento en el que murieron siete menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias, pero el citado cabecilla sobrevivió.

El audio de “Jimmy Martínez”, por quien el Gobierno ofrece $500 millones de recompensa por información que conduzca a su captura, se conoce en momentos en los que la Fiscalía emitió órdenes de captura contra su jefe Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) y 11 camaradas del frente Dagoberto Martínez del EMC, por el exterminio sistemático del pueblo indígena nasa en Cauca.

