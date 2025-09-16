Víctimas de las Farc cuestionan el primer fallo de la JEP: “No hay medidas reparadoras”

El último Secretariado de las Farc fue sentenciado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó el primer fallo contra los antiguos jefes guerrilleros, responsables de haber convertido el secuestro en una de las marcas más crueles del conflicto armado en Colombia. “Los crímenes atroces no quedarán en la impunidad”, dijo el magistrado Camilo Suárez antes de dar paso a la lectura del fallo. En contexto: JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros La JEP impuso ocho años de sanción propia —la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz— que contrastan con décadas de silencio, miedo y demanda de justicia por parte de víctimas.

Los excomandantes sentenciados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda. El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país. Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.

“La responsabilidad no solo es de quien ejecutó el secuestro, sino de quienes desde la cúspide crearon las condiciones estructurales para que esos crímenes ocurrieran”, apuntó el magistrado Suárez. Fueron al menos 21.393 personas las que sufrieron la práctica del secuestro que implementó esa guerrilla, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas. La audiencia inició sobre las 8:00 de la mañana de ayer. Estuvieron presentes la Misión de Verificación de la ONU, delegados de la Corte Penal Internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los condenados no pagarán cárcel, la sentencia –bajo el funcionamiento de la jurisdicción especial– contempla sanciones que sustituyen las celdas.

Así serán las sanciones para exFarc

Los excombatientes deberán priorizar acciones que vayan encaminadas en la construcción de memoria y paz: se les verá en programas de radio y en encuentro con víctimas. Tendrán que trabajar en llave con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desparecidas para encontrar a las víctimas que el conflicto se tragó. También participarán en actividades de desminado humanitario y en proyectos ecológicos y de sostenibilidad ambiental. Lea más: “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros”: exFarc reaccionan a la sentencia de la JEP por secuestro “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”, expresó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a las víctimas de secuestro. El cumplimiento de estas sanciones será verificado por la Misión de la ONU. Los excomandantes podrán continuar con sus actividades políticas dentro del partido Comunes. Los sancionados ahora deberán reubicarse en las zonas donde adelantarán los proyectos. La JEP pidió al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección reforzar su seguridad.

Los reparos de las víctimas

La JEP tardó más de 7 años para emitir la primera sentencia. Algunas víctimas consideran que el fallo no garantiza justicia. Sigifredo López –exdiputado del Valle que fue secuestrado el 11 de abril de 2002 por esta guerrilla y que sobrevivió a la masacre de sus 11 compañeros en junio de 2007– es una de las voces inconformes. “No ha habido medidas realmente reparadoras, sobre todo porque no se ha dicho la verdad plena y nada nos garantiza a nosotros las víctimas que eso vaya a ocurrir”, advirtió López.

López aseguró que la JEP ha certificado como medidas reparadoras cosas que, para él, resultan absurdas frente a las necesidades de las víctimas de verdad, justicia y reparación. Advirtió, por ejemplo, que se certificó la instalación de un sanitario o la participación en un ciclopaseo como aportes reparadores de los comparecientes. “¿En qué restaura eso la vida de las víctimas? En nada”, cuestionó. Otra reacción llegó desde la ONG Hijos de los Héroes. “Hoy se culmina el proyecto de impunidad para las Farc en la JEP. Es completamente desproporcional la pena impuesta con los delitos cometidos. Lo peor que puede pasar es que, al final, los únicos que reciban cárcel sean los militares que busquen defender su inocencia en la JEP. Recordemos que la condena para las Farc es de solo 8 años de penas restaurativas. Por otro lado, varios militares han manifestado su deseo de defender su inocencia en juicio adversarial. Por hacerlo, ya no solo se enfrentan a penas restaurativas sino a 20 años de cárcel”, señalaron desde la organización.

La respuesta de los exFarc