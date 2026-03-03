JEP documenta 18.677 casos de reclutamiento infantil en las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló la magnitud del reclutamiento forzado de menores por parte de las extintas Farc, tras identificar 18.677 niños, niñas y adolescentes víctimas entre 1971 y 2016. La cifra corresponde a casos únicos y fue consolidada mediante el cruce de bases de datos oficiales y no oficiales, analizadas por un equipo técnico interdisciplinario.
El hallazgo forma parte del macrocaso que investiga el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto armado, y que hoy se encuentra en una etapa decisiva. Según explicó la magistrada Lily Rueda, relatora del caso, la investigación no se limita a hechos aislados, sino que busca establecer patrones sistemáticos de conducta dentro de la antigua organización guerrillera.