JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió la jornada a las 8:00 de la mañana de este 16 de septiembre con la lectura de la primera decisión en el caso denominado “Toma de rehenes: graves privaciones de la libertad y demás crímenes concurrentes”.
Contexto: JEP emitirá primeras sentencias contra exjefes de las Farc por secuestros
Los comparecientes en esta sentencia son Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’.
El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país. Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.