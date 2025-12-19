La JEP condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 casos de falsos positivos en Valledupar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad penal en 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, ocurridos cuando estuvo al mando del Batallón de Artillería La Popa No. 2, en Valledupar. La decisión lo declara culpable como coautor mediato de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, en el marco de un patrón de macrocriminalidad que involucró alianzas con estructuras paramilitares. La condena contra Mejía es el resultado del primer Juicio Adversarial Transicional adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo previsto para los comparecientes que no reconocen responsabilidad ni aportan verdad ante la Sala de Reconocimiento. En este escenario, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) llevó el caso a juicio y logró probar su responsabilidad penal por 35 hechos representativos que dejaron 72 víctimas entre 2002 y 2003, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

La magistratura concluyó que las víctimas eran en su mayoría campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados, quienes fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Para la JEP, los asesinatos no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura criminal que operó de manera sistemática dentro del Batallón de Artillería La Popa bajo el mando del entonces coronel.

Un aparato ilegal para fabricar bajas

El fallo estableció que existió un ilegal aparato organizado de poder integrado por miembros del batallón, cuyo objetivo era producir resultados operacionales ficticios para inflar estadísticas de seguridad, generar una percepción artificial de control territorial y obtener reconocimiento de los altos mandos militares. Para ello, se utilizó un “kit de legalización” con armas, uniformes y material de intendencia que permitía montar escenas de combates inexistentes.