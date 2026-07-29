El “León” visitará al “Tigre”: Milei confirmó asistencia a posesión de Abelardo; ¿en qué se parecen?

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá el próximo 7 de agosto a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.
El gesto se dio en Lima, Perú, en la posesión de la presidenta de ese país, Keiko Fujimori. Milei se encontró con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Este se viene encargando de la agenda en otros países; hace unas semanas estuvo en Washington D.C., mientras parece que De la Espriella insistirá en cumplir con su promesa de no salir del país en cuatro años.
“Soy el vicepresidente de Colombia, le mando un saludo enorme por parte del Tigre”, dice Restrepo, a lo que Milei responde con una sonrisa entusiasmada: “¡Eso!”.
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A renglón seguido, el mandatario argentino dice: “Nosotros vamos a estar viajando la próxima semana a la asunción (posesión)”. Luego, Restrepo dice “¡Qué maravilla!” y Milei le responde, finalmente: “Sí, así que decirle que nos vamos hablando”.