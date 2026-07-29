Vandalizaron la Virgen de Medjugorje: incendian el altar y pintan en la imagen el grafiti “Diablo en falda”

Un grave acto de vandalismo sacudió el santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, después de que un hombre incendiara el altar exterior de la iglesia de Santiago, dañara la imagen de la Virgen María y realizara grafitis ofensivos.
Sin embargo, menos de 12 horas después, la comunidad parroquial logró restaurar la escultura y los espacios afectados, al tiempo que hizo un llamado a responder con oración, ayuno y perdón.
El ataque ocurrió durante la noche del lunes al martes, cuando una persona roció con líquido inflamable el altar exterior y posteriormente le prendió fuego, causando importantes daños materiales. Además, la estatua de la Virgen fue cubierta con pintura negra y aparecieron grafitis ofensivos con mensajes como “el diablo en falda” en distintos puntos del santuario.