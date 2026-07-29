Vandalizaron la Virgen de Medjugorje: incendian el altar y pintan en la imagen el grafiti “Diablo en falda”

Un grave acto de vandalismo sacudió el santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, después de que un hombre incendiara el altar exterior de la iglesia de Santiago, dañara la imagen de la Virgen María y realizara grafitis ofensivos. Sin embargo, menos de 12 horas después, la comunidad parroquial logró restaurar la escultura y los espacios afectados, al tiempo que hizo un llamado a responder con oración, ayuno y perdón. El ataque ocurrió durante la noche del lunes al martes, cuando una persona roció con líquido inflamable el altar exterior y posteriormente le prendió fuego, causando importantes daños materiales. Además, la estatua de la Virgen fue cubierta con pintura negra y aparecieron grafitis ofensivos con mensajes como “el diablo en falda” en distintos puntos del santuario.

Desde las primeras horas de la mañana, miembros de la comunidad parroquial, jóvenes de la Comunidad Cenáculo y otros voluntarios iniciaron una intensa jornada de limpieza y restauración que se prolongó desde el amanecer hasta la puesta del sol. Los trabajos incluyeron el altar exterior de la iglesia, la escultura de la Virgen, la Cruz Azul y otros espacios de la colina que también habían sido afectados.

Según la información difundida posteriormente, el presunto responsable sería un ciudadano polaco de 31 años, identificado como Krakowiak Bartlomiej Wlodzimierz, quien además realizó varias inscripciones ofensivas sobre la imagen religiosa. Conozca: Este es el pueblo antioqueño que “tiene” 2 diciembres y una iglesia de 480 años Tras finalizar las labores, la Oficina Parroquial informó que el santuario volvió a quedar en condiciones para recibir a los peregrinos y celebrar actos de culto. Al mismo tiempo, pidió a los fieles responder al ataque “con oración, ayuno y perdón”. En su mensaje, la parroquia aseguró que reza por “la conversión del corazón de quienes cometieron este acto” y recordó que la Virgen llama constantemente a ser “portadores de paz”, invitando a no responder al mal con más violencia, sino con amor, esperanza y reconciliación.

¿Cuál es la historia de la Virgen de Medjugorje,?

El ataque vuelve a poner la atención sobre Medjugorje, un pequeño pueblo bosnio conocido internacionalmente por las apariciones marianas que comenzaron el 24 de junio de 1981. Según el testimonio de seis jóvenes, de entre 10 y 16 años en ese momento, la Virgen María se manifestó en una colina cercana, dando origen a un fenómeno religioso que continúa siendo objeto de estudio dentro de la Iglesia católica.

Desde entonces, millones de peregrinos procedentes de los cinco continentes han visitado Medjugorje para participar en jornadas de oración y vivir una experiencia espiritual inspirada en los mensajes atribuidos a la Virgen, centrados en la paz, la conversión, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia y la participación en los sacramentos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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