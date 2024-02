Jaime Lasprilla Villamizar, general retirado del Ejército, le negó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) su posible participación en crímenes de guerra. Sin embargo, el tribunal especial insiste en que contra el uniformado (r) hay pruebas suficientes que lo delatarían en su responsabilidad en la ejecución de falsos positivos hacia el año 2007.

“Pese a la amplia evidencia testimonial y de documentos militares contrastados por la Sala de Reconocimiento (...), el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar manifestó que no reconocen responsabilidad”, señaló la JEP en un comunicado.

A Lasprilla Villamizar lo habían imputado en noviembre del año pasado por su posible participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas durante 2007 cuando se desempeñó como comandante de la Novena Brigada en Huila.

Desde entonces, el general (r) hace parte de un grupo de 35 militares que son señalados de haber cometido estos delitos en ese departamento. Entre los imputados hay militares activos y retirados del Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”, el Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y la Novena Brigada.