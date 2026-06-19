“El interés es afectar las elecciones”: Jaime Granados cuestiona indagatoria a Uribe sin agotar pruebas

Más allá del anuncio de la Fiscalía de abrir investigación formal al expresidente Álvaro Uribe por masacres en Antioquia, su abogado defensor, Jaime Granados, llamó la atención sobre la forma en que se produjo la decisión. Sostiene que la apertura formal se dio cuando aún quedaban diligencias probatorias pendientes dentro del expediente. Según explica, el pasado 7 de abril la propia Fiscalía accedió a practicar varias pruebas solicitadas por la defensa, al considerar que eran pertinentes para continuar con el esclarecimiento de los hechos. Posteriormente, el 27 de mayo, el ente investigador amplió ese plazo al advertir que no alcanzaría a completarlas dentro del tiempo inicialmente fijado. Con ese antecedente, la defensa señala que la decisión...