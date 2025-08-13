26 años sin Jaime Garzón: legado, memoria y verdad sobre su asesinato

Jaime Garzón no sabía hablar de una sola cosa en concreto, divagaba, o al menos eso dice la gente que lo conoció. En los recuerdos de sus allegados también hay anécdotas sobre su humor pesado, su extenso conocimiento —sobre política, economía, filosofía, cultura y literatura— y su inteligencia. Fue todo eso lo que lo convirtió en un icónico y reconocido cómico.
“Si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental: transformarlo. El miedo de vivir aquí le da a uno el valor, y eso significa vivir en Colombia”, dijo Garzón en la última entrevista que dio antes de morir. El 13 de agosto de 1999, el periodista, humorista, activista y abogado fue asesinado en Bogotá, mientras caminaba a su lugar de trabajo, en la emisora Redionet.