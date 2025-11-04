“Solo le dije ‘cuídate mucho’”: el relato del hermano del estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, murió en la madrugada del 31 de octubre tras recibir una golpiza en medio de una fiesta de Halloween en Bogotá. El hecho ocurrió tras salir del bar Before, ubicado en Chapinero, donde se realizaba una celebración organizada por una de las facultades de la institución.

Su hermano, David Moreno, contó en diálogo con La W que él también planeaba asistir al evento, pero no alcanzó a conseguir entradas. “Cuando quise comprar las boletas ya no había, en la noche de Halloween todo es muy lleno, entonces no pude ir”, relató.

David recordó, con tristeza, la última vez que vio a su hermano. “Fue una despedida normal, yo no pensé que fuera a pasar algo, solo le dije ‘cuídate mucho’ y le di un beso en la frente”, expresó.

Según dijo, Jaime Esteban era un joven tranquilo, querido por su entorno y con una personalidad noble. “Era un ser maravilloso, a él no le interesaba mucho el ‘qué dirán’, solo le importaba vivir. Por eso mucha gente lo quería y lo acompañó en el velorio”, señaló. “Mi hermano era una persona muy inocente, muy amable, no era extrovertido, pero yo sé que daba amor de otra manera”.