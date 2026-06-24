¿Lavada de manos? Iván Velásquez dice que no supo de los acuerdos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo

En medio de la tormenta desatada por los audios revelados por Noticias Caracol sobre supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo, el embajador en Roma y exministro de Defensa Iván Velásquez salió a marcar distancia.
Velásquez buscó además desmarcar a Danilo Rueda de una de las decisiones que más controversia generó el comienzo del gobierno Petro: la salida de 35 oficiales de la Fuerza Pública.
Aseguró que el entonces alto comisionado para la Paz “no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso” y que jamás fue consultado sobre algún uniformado.
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Con esa precisión, el exministro intentó cerrar la puerta a las versiones que atribuyen a Rueda algún grado de influencia en la depuración de la cúpula militar y policial, al afirmar que “no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”.
Hay que recordar que Velásquez se desempeñó como ministro de Defensa entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de febrero de 2025.