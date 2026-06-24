¿Lavada de manos? Iván Velásquez dice que no supo de los acuerdos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo

En medio de la tormenta desatada por los audios revelados por Noticias Caracol sobre supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo, el embajador en Roma y exministro de Defensa Iván Velásquez salió a marcar distancia. Velásquez buscó además desmarcar a Danilo Rueda de una de las decisiones que más controversia generó el comienzo del gobierno Petro: la salida de 35 oficiales de la Fuerza Pública. Aseguró que el entonces alto comisionado para la Paz “no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso” y que jamás fue consultado sobre algún uniformado. Lea también: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo Con esa precisión, el exministro intentó cerrar la puerta a las versiones que atribuyen a Rueda algún grado de influencia en la depuración de la cúpula militar y policial, al afirmar que “no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”. Hay que recordar que Velásquez se desempeñó como ministro de Defensa entre el 7 de agosto de 2022 y el 20 de febrero de 2025.

Para el jurista, la evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realizó dos semanas antes de asumir el cargo, fue un “procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”. Para desligarse del escándalo, sostuvo que las afirmaciones realizadas por Danilo Rueda, de acuerdo con los audios referidos, “solo lo comprometen a él” y que será este quien deba ofrecer las explicaciones correspondientes. Lea también: Fiscal mantiene su posición de no suspender 29 órdenes de captura del Clan del Golfo También dijo que “no es cierto que se hubiera convenido, ni siquiera abordado, el tema de la suspensión de bombardeos”. El exfuncionario, en el largo mensaje publicado, precisó que, como fue conocido por la opinión pública en su momento, la prohibición de bombardeos se limitó exclusivamente a aquellos casos en los que se detectara la presencia de menores de edad, en aplicación del principio de precaución y de la prevalencia superior de los derechos de los niños. De acuerdo con la denuncia divulgada por Noticias Caracol, Rueda también les habría asegurado a los delegados que se adelantaría una “purga” en las Fuerzas Militares, además del cese de los bombardeos y la suspensión de las extradiciones contra integrantes de esa estructura criminal. La denuncia periodística se conoce un día antes de que integrantes del Clan del Golfo, en el marco de la paz total, empiecen su desplazamiento a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) decretadas por el Gobierno, un asunto que ha generado controversias jurídicas. Los miembros de la organización que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó). El grupo ilegal cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500. Conozca: ‘Nómina’ de grupos armados creció 110 % entre los gobiernos de Duque y Petro, según informe Es importante recordar que la Presidencia de la República le había solicitado a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios. Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.

Capturas del Clan del Golfo en gestión Iván Velásquez