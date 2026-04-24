Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos

La estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, ha intensificado sus acciones violentas en Cali y sus alrededores.
El ataque más reciente se registró este viernes hacia las 10:35 de la mañana, cuando fue detonado un bus cargado con explosivos frente al Batallón Pichincha, sede de la Tercera División del Ejército.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, tras un consejo de seguridad extraordinario, se decidió incrementar la recompensa hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad, en especial el conductor del vehículo involucrado.
La decisión se conoció pocas horas después del ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía en Cali habla de dos transeúntes lesionados.
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El Ejército señaló este viernes al frente Jaime Martínez como presunto responsable del ataque con una buseta cargada de cilindros explosivos contra el Cantón Militar Pichincha, perteneciente a la Tercera Brigada en Cali.
Esta estructura haría parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC liderada por Néstor Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’.
El frente Jaime Martínez, según la fuente militar, estaría comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon.
“Primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que los responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, afirmó el alcalde Eder.