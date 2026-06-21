Iván Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas: “reconoceremos el resultado final del escrutinio”

Minutos después de que se conocieran los resultados preliminares de la jornada electoral, Iván Cepeda reaccionó al preconteo y señaló que, aunque reconocen la tendencia que muestran los datos, estos “aún no son oficiales ni vinculantes”.
El candidato, acompañado de su esposa Pilar Rueda (antropóloga) y personalidades del Pacto, hizo un llamado a su equipo y al dispositivo de vigilancia electoral para mantenerse atentos al escrutinio de cada mesa, sus actas y resultados.
“Una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”, afirmó.
Cepeda, a diferencia de la primera vuelta, se mostró con un tono más mesurado y respetuoso de la victoria obtenida por el candidato Abelardo De la Espriella, en el marco de una democracia.
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Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registra 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, suma 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.